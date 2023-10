La Chine révèle un plan ambitieux d’exploration du système solaire à long terme

By

La Chine a récemment dévoilé sa feuille de route mise à jour pour les missions d'exploration de la Lune et de l'espace lointain, fournissant des plans détaillés pour les sept prochaines années. Les efforts d'exploration de la Chine se concentreront sur le programme d'exploration lunaire Chang'e, avec des missions allant du retour d'échantillons sur la Lune à l'exploration d'autres corps célestes du système solaire.

L'un des points forts du plan chinois est la mission Chang'e 6, prévue pour 2024. Il s'agira de la deuxième mission robotique de retour d'échantillons de la Chine sur la Lune, visant à prélever des échantillons de sol et de roches de la face cachée de la Lune et à les rapporter. vers la terre. La mission devrait collecter environ deux kilogrammes d’échantillons, offrant ainsi aux scientifiques des informations précieuses sur la surface lunaire.

Les futures missions lunaires de la Chine comprendront également Chang'e 7, qui se concentrera sur l'étude du pôle sud de la Lune et la recherche de glace d'eau, et Chang'e 8, qui testera la génération de ressources in situ pour la prochaine Station internationale de recherche lunaire.

En plus des missions lunaires, la Chine explorera également d’autres corps du système solaire avec ses missions Tianwen. Tianwen-2 sera une mission d'exploration d'un astéroïde et d'un astéroïde ressemblant à une comète, tandis que Tianwen-3 sera une mission de retour d'échantillons sur Mars. Tianwen-4, quant à lui, explorera Jupiter et le système jovien.

Pour soutenir ces missions, la Chine lancera le satellite relais Queqiao-2, qui fournira des capacités de communication cislunaire. Ce satellite sera essentiel pour transmettre les données vers la Terre depuis la face cachée de la Lune lors des missions Chang'e 7 et 8.

Par ailleurs, la Chine prépare la prochaine rotation des équipages de la Station spatiale Tiangong, le lancement de Shenzhou 17 étant prévu pour octobre. Cette mission comprendra un nouvel équipage et poursuivra les opérations de la station spatiale.

Si la Chine a fait des progrès significatifs dans ses efforts d’exploration spatiale, elle a également connu des revers. Le récent lancement de la fusée Gushenxing-1, transportant la charge utile Jilin-1 Gaofen-04B, s'est soldé par un échec en raison de problèmes de propulsion. Cela fait suite à une série de lancements réussis, notamment la série Yaogan de satellites de reconnaissance militaire.

L’ambitieux plan d’exploration à long terme du système solaire de la Chine démontre son engagement à étendre sa présence au-delà de la Terre. En mettant l’accent sur les missions lunaires et dans l’espace lointain, la Chine vise à apporter des connaissances et des avancées précieuses dans le domaine de l’exploration spatiale.

