La Chine prévoit la mission Chang'e 6 pour collecter des échantillons de la face cachée de la Lune

La Chine va de l'avant avec son ambitieux programme d'exploration spatiale, avec des plans en cours pour la mission Chang'e 6. Le vaisseau spatial sera composé de quatre éléments : un orbiteur, un atterrisseur, un ascendeur et un module de rentrée. Selon l'Administration spatiale nationale chinoise, le projet progresse comme prévu.

Pour permettre la communication entre la sonde Chang'e 6 et la Terre, un nouveau satellite relais appelé Queqiao 2 sera déployé en orbite lunaire au premier semestre 2024. Ce satellite jouera un rôle crucial en facilitant la transmission des données depuis le vaisseau spatial.

L'objectif principal de la mission est de collecter des échantillons de poussière et de roches du bassin Pôle Sud-Aitken, situé sur la face cachée de la Lune. Ce sera la première fois qu’un tel travail sera mené sur la face cachée de la Lune.

Fait notable, la Chine a proposé de transporter 10 kilogrammes d'équipement étranger sur l'atterrisseur et l'orbiteur de la mission. L'atterrisseur Chang'e 6 transportera des instruments scientifiques de France, d'Italie et de l'Agence spatiale européenne, tandis qu'une charge utile pakistanaise sera montée sur l'orbiteur. Cette collaboration met en évidence la coopération internationale dans l’exploration spatiale et l’intérêt partagé pour la recherche lunaire.

Actuellement, seuls les États-Unis, l’ex-Union soviétique et la Chine ont réussi à ramener sur Terre des substances de la Lune. Cependant, aucun de ces pays n’a obtenu d’échantillons de la face cachée de la Lune. La mission Chang'e 6 promet d'élargir notre compréhension de la composition géologique et de l'histoire de la Lune.

