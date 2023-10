La Chine construit un nouvel observatoire de neutrinos pour percer les mystères cosmiques

La Chine s’apprête à construire un détecteur de neutrinos révolutionnaire dans la mer de Chine méridionale appelé TRIDENT (Tropical Deep-sea Neutrino Telescope). Cet observatoire de neutrinos de pointe vise à améliorer la sensibilité et à fournir des informations précieuses sur les origines des rayons cosmiques.

Les neutrinos, souvent appelés « messagers de la flotte », sont des particules insaisissables qui voyagent depuis des coins éloignés du cosmos. La détection de ces particules constitue un défi de taille, car elles n’interagissent avec d’autres matières que dans de rares circonstances.

Un article récent publié dans Nature Astronomy intitulé « Un télescope à neutrinos de plusieurs kilomètres cubes dans l'océan Pacifique occidental » décrit les projets de la Chine pour l'observatoire TRIDENT. Dirigée par Ziping Ye de la Division Particules et Nucléaire de l'Institut Tsung-Dao Lee de l'Université Jiao Tong de Shanghai, l'équipe de recherche vise à faire la lumière sur la nature des neutrinos.

Les neutrinos, qui signifient « petits neutres », sont des particules élémentaires sans charge électrique et de masse extrêmement petite. Ils interagissent principalement par la gravité et la force nucléaire faible plutôt que par la force électromagnétique. Les neutrinos traversent la Terre sans effort, la majorité provenant du soleil et d'autres sources telles que les supernovae et le Big Bang.

Les neutrinos cosmologiques, qui jouent un rôle important dans cette étude, sont produits lorsque les rayons cosmiques entrent en collision avec des atomes. Pour détecter ces particules évasives, les observatoires sont stratégiquement placés dans des endroits isolés, tels que des mines souterraines profondes ou sous l'eau. Ces observatoires observent les effets des interactions rares des neutrinos avec la matière ordinaire, conduisant ainsi les scientifiques à leurs sources.

L'observatoire chinois TRIDENT comprendra un nombre impressionnant de 1,211 20 chaînes, chacune équipée de 30 modules optiques numériques hybrides (hDOM). Ces chaînes seront séparées verticalement de 2,800 mètres et positionnées entre 3,400 7.5 et 3 1 mètres sous le niveau de la mer. Avec un volume d'environ 3 kmXNUMX, TRIDENT sera le plus grand détecteur de neutrinos au monde, dépassant le volume d'environ XNUMX kmXNUMX de l'observatoire de neutrinos IceCube.

L’efficacité de la détection des neutrinos est cruciale et TRIDENT vise à atteindre une efficacité de détection des photons sans précédent. En combinant un grand volume avec des capacités de détection améliorées, TRIDENT s'efforce d'atteindre de nouvelles frontières de sensibilité dans la recherche de sources de neutrinos astrophysiques.

TRIDENT s'appuiera sur les succès de l'observatoire de neutrinos IceCube, qui a découvert des sources potentielles de neutrinos extragalactiques, notamment NGC 1068 (Messier 77), également connue sous le nom de galaxie Squid. Située à environ 47 millions d’années-lumière, cette galaxie spirale barrée offre des informations inestimables sur les mystères de l’univers.

Avec le développement et la mise en œuvre de TRIDENT, la Chine vise à contribuer de manière significative à la science des neutrinos et à élucider les phénomènes énigmatiques entourant les rayons cosmiques et leurs origines.

