La Chine construit actuellement un nouveau détecteur de neutrinos appelé TRIDENT (Tropical Deep-sea Neutrino Telescope) dans la mer de Chine méridionale. Cet observatoire avancé de neutrinos vise à améliorer la sensibilité de la détection des neutrinos cosmiques et à découvrir les mystères entourant les rayons cosmiques.

Les neutrinos, appelés « petits neutres », sont des particules insaisissables difficiles à détecter en raison de leur manque de charge électrique et de leur masse minuscule. Ces particules subatomiques n’interagissent que par la gravité et la faible force nucléaire, contournant la plupart des matières, y compris la Terre. Ils sont principalement produits par le Soleil, les supernovae, les réacteurs nucléaires et le Big Bang.

TRIDENT se concentre sur les neutrinos cosmologiques, générés lorsque les rayons cosmiques entrent en collision avec des atomes. Pour détecter ces particules insaisissables, les observatoires sont stratégiquement placés dans des endroits isolés tels que des mines souterraines, les eaux profondes des océans et la glace de l'Antarctique. Au lieu de détecter directement les neutrinos, ces observatoires observent les rares cas où les neutrinos interagissent avec la matière ordinaire.

En détectant les neutrinos, les scientifiques peuvent retracer les sources de rayons cosmiques à ultra haute énergie. Les neutrinos, en raison de leur interaction minimale, se déplacent selon des trajectoires droites, permettant aux chercheurs de les retracer jusqu'à leurs origines extragalactiques. L'Observatoire de neutrinos IceCube, composé de chaînes de détecteurs enfouies profondément dans la glace de l'Antarctique, est un exemple notable de telles installations de détection.

TRIDENT surpassera les détecteurs précédents en termes de volume et d'efficacité. Avec un volume d'environ 7.5 km^3, il deviendra le plus grand observatoire de neutrinos au monde. Chacune de ses 1,211 20 chaînes contiendra XNUMX modules optiques numériques hybrides (hDOM), ce qui se traduira par une efficacité de détection de photons sans précédent. Ce détecteur de nouvelle génération vise à repousser les limites des performances des télescopes à neutrinos et à étendre les recherches de sources astrophysiques de neutrinos dans tout le ciel.

La construction de TRIDENT pose des défis, notamment la disposition des connecteurs sur des chaînes séparées, des horodatages globaux précis et l'ancrage des détecteurs au fond marin. L'observatoire doit également prendre en compte des facteurs tels que les courants océaniques, le rayonnement naturel, la température et la salinité pour garantir des observations précises. Pour répondre à ces complexités, la Chine a construit un simulateur à l’Université Jiaotong de Shanghai afin d’affiner la conception et les fonctionnalités de TRIDENT.

TRIDENT devrait s'appuyer sur le succès de l'observatoire de neutrinos IceCube et réaliser des progrès significatifs dans la science des neutrinos. Son objectif est de détecter et de localiser les sources de neutrinos connues, telles que NGC 1068, au cours de sa première année d'exploitation. En mettant en lumière les origines des rayons cosmiques, TRIDENT contribuera à notre compréhension de l’univers et de ses particules fondamentales.

[Sources : Astronomie de la nature, Institut Tsung-Dao Lee de l'Université Jiao Tong de Shanghai]