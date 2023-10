Des scientifiques chinois construisent le plus grand détecteur de « particules fantômes » au monde

Des scientifiques chinois travaillent à la construction du télescope tropical à neutrinos des profondeurs marines, également connu sous le nom de TRIDENT ou « Ocean Bell ». Ce détecteur massif sera situé à 11,500 XNUMX pieds sous la surface de l’océan Pacifique occidental. Son objectif est de suivre les mouvements de particules fantômes appelées neutrinos lorsqu'elles deviennent visibles dans les profondeurs de l'océan.

Les neutrinos sont des particules subatomiques qui traversent chaque centimètre carré de notre corps à une vitesse de 100 milliards par seconde. Cependant, en raison de leur manque de charge électrique et de leur masse presque nulle, ils interagissent très peu avec les autres matières. En ralentissant ces particules insaisissables, les physiciens peuvent étudier leurs origines, telles que les anciennes explosions stellaires et les collisions galactiques.

TRIDENT détectera les neutrinos en utilisant la Terre comme bouclier. Situé près de l'équateur, il aura l'avantage de recevoir des neutrinos de toutes les directions avec la rotation de la Terre, assurant ainsi une observation de tout le ciel sans aucun angle mort. Les neutrinos sont abondants dans l'univers, juste derrière les photons, et sont produits dans divers phénomènes, tels que les incendies nucléaires, les explosions de supernova et les rayons cosmiques.

Malgré leur prévalence, les neutrinos sont incroyablement difficiles à détecter car ils interagissent rarement avec la matière. Les expériences de détection des neutrinos se sont principalement concentrées sur ceux qui nous sont envoyés par le Soleil, mais les neutrinos plus rares produits par les rayons cosmiques frappant l'atmosphère terrestre restent mystérieux. Les neutrinos traversent la plupart de la matière, y compris la planète entière, mais ils peuvent occasionnellement interagir avec les molécules d'eau. Les détecteurs de TRIDENT, composés de plus de 24,000 1,211 capteurs optiques répartis sur XNUMX XNUMX cordes ancrées au fond marin, seront placés sous une quantité importante d'eau pour augmenter les chances d'interactions des neutrinos.

Le détecteur de TRIDENT s'étendra sur un diamètre de 2.5 milles et couvrira une superficie de 1.7 milles cubes, ce qui le rendra nettement plus grand et plus sensible que le plus grand détecteur de neutrinos actuel, IceCube, situé en Antarctique. Les scientifiques prévoient de lancer un projet pilote en 2026, le détecteur complet devenant opérationnel en 2030. TRIDENT vise à repousser les limites des performances des télescopes à neutrinos et à élargir notre compréhension des sources astrophysiques de neutrinos.

