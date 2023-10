La Chine va construire le plus grand télescope à neutrinos profonds au monde dans l'océan Pacifique

La Chine a dévoilé son projet de construire le plus grand télescope à neutrinos en eaux profondes de l'océan Pacifique occidental. L'ambitieux projet, baptisé « Trident », devrait être achevé d'ici 2030 et vise à étudier certains des phénomènes les plus extrêmes de l'univers, notamment les éruptions de trous noirs et les explosions de supernova.

Les neutrinos, particules subatomiques de masse négligeable et sans charge électrique, possèdent la capacité de traverser la matière sans effort. Cette caractéristique les rend particulièrement adaptés à l’étude des événements cosmiques masqués par la poussière et les gaz, permettant ainsi aux chercheurs d’observer des phénomènes qui autrement resteraient cachés.

Le télescope Trident sera situé dans une plaine profonde de la région nord du Pacifique occidental, à une profondeur d'environ 3.5 kilomètres. Il sera composé de 1,200 700 chaînes verticales mesurant chacune 70 mètres de long et espacées de 100 à 20 mètres. Ces chaînes prendront en charge XNUMX modules optiques numériques haute résolution.

D'un diamètre de 4 kilomètres et s'étendant sur une superficie de 12 kilomètres carrés, le télescope surveillera environ 8 kilomètres cubes d'eau de mer à la recherche d'interactions impliquant des neutrinos de haute énergie. Le projet est conçu pour durer 20 ans, aidant les scientifiques dans leur quête pour percer les mystères de l'univers.

Les experts prévoient que le télescope Trident dépassera la sensibilité de tous les autres télescopes à neutrinos dans le monde. Au cours de sa première année d'exploitation, il devrait détecter des neutrinos émanant de la galaxie active NGC 1068, un exploit qui a pris une décennie au télescope à neutrinos IceCube en Antarctique pour atteindre un niveau de signification de 4.2 sigma. De plus, Trident devrait identifier les signaux de rafale provenant de sources de neutrinos transitoires, telles que le blazar TXS 0506 056, avec une signification de plus de 10 sigma, dépassant la détection de 3.5 sigma par IceCube en 2018.

Le projet chinois Trident représente une avancée passionnante dans notre compréhension des phénomènes les plus énigmatiques de l’univers. Grâce à l’exploration des neutrinos des grands fonds, les scientifiques espèrent faire la lumière sur certains des phénomènes cosmiques les plus déroutants, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles percées et découvertes dans le domaine de l’astrophysique.

Définitions:

– Neutrinos : Particules subatomiques de masse négligeable et sans charge électrique.

– Supernova : Une puissante explosion qui se produit à la fin du cycle de vie d'une étoile.

– Trou noir : Région de l’espace-temps présentant des forces gravitationnelles si fortes que rien, pas même la lumière, ne peut en échapper.

– Poussière et gaz : Matériau qui obscurcit la visibilité.

– Sigma : Une mesure statistique de signification.

– Galaxie active : Galaxie dotée d’un noyau lumineux, qui présente des niveaux d’émission supérieurs à la normale.

– IceCube : Un télescope à neutrinos situé au pôle Sud.

Sources : Aucune.