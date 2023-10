La Chine explore l'idée de grottes lunaires pour la protection des astronautes

La Chine a manifesté son intérêt pour la construction de bases dans des grottes lunaires comme moyen d'offrir une protection unique aux astronautes stationnés sur la Lune. Les grottes lunaires, également connues sous le nom de tubes de lave, offrent une protection précieuse contre le rayonnement cosmique et solaire, les météorites, les variations extrêmes de température et les éjectas d'impact. Ces tubes de lave, formés par l'activité volcanique à la surface de la Lune, pourraient potentiellement mesurer plusieurs centaines de mètres de diamètre, offrant ainsi un espace important pour l'établissement de bases.

Les épais plafonds rocheux de ces structures offrent une protection naturelle aux astronautes à l’intérieur des grottes. Ces tubes de lave sont anciens et intacts, ce qui en fait des environnements idéaux pour l'exploration scientifique et l'habitation. L'environnement à température constante à l'intérieur des tubes de lave présente un cadre plus gérable pour les astronautes et leur équipement, car la Lune subit des variations de température extrêmes.

Le rayonnement sur la surface lunaire est environ 150 fois plus puissant que sur Terre, ce qui présente un risque grave pour les humains. Cependant, les plusieurs mètres de roches au-dessus des grottes lunaires agissent comme une barrière importante, protégeant efficacement les astronautes de ce danger mortel. Les grottes minimisent également le risque d’impacts de météorites et autres débris.

Zhang Chongfeng, de l'Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai, a mené des travaux sur le terrain dans plusieurs grottes de lave en Chine pour mieux comprendre les tubes de lave lunaires. L'équipe de Zhang a trouvé des similitudes entre les tubes de lave sur Terre et sur la Lune, en les catégorisant en tubes d'entrée verticaux et en tubes d'entrée inclinés.

La Chine prévoit de déployer des systèmes robotiques pour explorer les grottes lunaires, à commencer par celle de Mare Tranquillitatis. Ces systèmes seront équipés d'instruments scientifiques et de véhicules auxiliaires pour la reconnaissance et le soutien énergétique. La Chine envisage d'établir une base de recherche souterraine à long terme dans l'un des tubes de lave lunaire, intégrant des installations résidentielles et de recherche soutenues par un centre d'énergie et de communication à l'entrée.

Les efforts d'exploration spatiale de la Chine sont en hausse et ils ont annoncé leur intention de commencer la construction d'une base lunaire d'ici 2028. Les chercheurs chinois étudient activement diverses régions lunaires en prévision de futures missions lunaires.

