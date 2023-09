La Chine lance avec succès le nouveau satellite de reconnaissance Yaogan

By

La Chine a lancé avec succès un autre satellite de reconnaissance Yaogan en orbite. La fusée Longue Marche 4C a décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Ce lancement marque le quatrième satellite de la série Yaogan 33.

La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a annoncé le lancement réussi, dédié aux expériences scientifiques, aux enquêtes sur les ressources terrestres, à l'estimation du rendement des cultures, ainsi qu'à la prévention et aux secours en cas de catastrophe. Les satellites Yaogan sont connus pour leurs capacités de radar à synthèse d'ouverture (SAR), permettant l'acquisition d'images détaillées de la surface de la Terre même à travers les nuages ​​et pendant la nuit. Cependant, aucun détail spécifique sur Yaogan 33 (04) n’a été divulgué.

Ce lancement suit de près le décollage du troisième satellite Yaogan 33 au début du mois. Les deux vaisseaux spatiaux ont volé sur une fusée Longue Marche 4C depuis le même centre de lancement. Le récent lancement était le 45e lancement réussi de la Chine pour l'année, après avoir connu son premier lancement raté en 2023 avec une fusée à solide Ceres-1 exploitée par Galactic Energy.

Dans l'ensemble, le programme spatial chinois continue de progresser, en mettant l'accent sur la reconnaissance militaire et les objectifs scientifiques. Le lancement réussi du satellite Yaogan 33 (04) contribue aux capacités croissantes du pays en matière de télédétection et à ses efforts en matière de gestion des catastrophes et de développement agricole.

