Un collier ancien révèle la complexité sociale de la culture néolithique

Une étude récente publiée dans la revue PLOS ONE révèle de nouvelles informations sur la dynamique sociale de la culture néolithique grâce à l'analyse d'un collier orné découvert dans la tombe d'un enfant dans l'ancienne Jordanie. La recherche, menée par Hala Alarashi et ses collègues du Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Espagne et de l'Université Côte d'Azur en France, met en lumière l'importance des ornements corporels et leur rôle dans la transmission des valeurs culturelles et des identités personnelles.

Le collier, trouvé dans le village néolithique de Ba'ja en Jordanie, remonte à entre 7400 6800 et 2,500 XNUMX avant notre ère. Il est composé de plus de XNUMX XNUMX pierres et coquillages colorés, de deux perles d'ambre exceptionnelles (les plus anciennes connues au Levant), d'un gros pendentif en pierre et d'une bague en nacre délicatement gravée. Grâce à une analyse minutieuse de la composition, du savoir-faire et de la disposition spatiale de ces objets, les chercheurs ont déterminé qu'ils formaient autrefois un seul collier à plusieurs rangs.

La confection de ce collier a nécessité un travail minutieux et l'importation de matériaux exotiques venus d'autres régions. Sa découverte apporte de précieux renseignements sur les pratiques funéraires des individus de haut statut social au cours de la période néolithique. Le collier révèle également la dynamique sociale complexe au sein de la communauté de Ba'ja, impliquant des artisans, des commerçants et des autorités de haut rang qui commandaient des pièces aussi élaborées.

La reconstruction physique du collier est désormais exposée au musée de Petra, dans le sud de la Jordanie. Cet artefact remarquable témoigne de l’importance culturelle des parures corporelles et de la dynamique sociétale complexe de la période néolithique. Des recherches plus approfondies sur cette culture ancienne sont nécessaires pour bien comprendre les complexités révélées par l’étude.

Sources:

– « Fils de mémoire : faire revivre l’ornement d’un enfant mort au village néolithique de Ba`ja (Jordanie) » par Hala Alarashi et al., PLOS ONE

– Crédit image : Alarashi et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0