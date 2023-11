Le paysage culinaire en évolution : réflexion sur le « bon vieux temps » des menus abordables

By

Une photo intrigante de la carte de menu d'un restaurant datant de 2001 a récemment fait surface, déclenchant une vague de nostalgie et de contemplation parmi ceux qui ont grandi dans les années 1990. Cet instantané, circulant sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram, met non seulement en valeur les délices alléchants du passé, mais met également en évidence la disparité significative des prix entre hier et aujourd’hui.

Le contraste saisissant des prix a laissé les internautes stupéfaits et incrédules. Les festins autrefois abordables au menu semblent désormais être un rêve lointain, avec des prix six à sept fois inférieurs à ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Imaginez-vous vous adonner au poulet Biryani pour seulement Rs 30, savourer le mouton Biryani à Rs 32 ou offrir à vos papilles le délice crémeux du Paneer Butter Masala pour seulement Rs 24.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à cette révélation de prix avec un mélange d'humour, de nostalgie et de cynisme. Certains ont exprimé en plaisantant leur recherche de l'élément le plus cher du menu vintage, le contrastant avec la recherche actuelle d'options économiques. D’autres ont rappelé le « bon vieux temps » où ces prix étaient considérés comme normaux, tandis que quelques sceptiques ont suggéré que l’inflation ajoutait simplement un zéro aux taux.

Des individus observateurs ont également noté l’impact de l’inflation et des changements économiques au fil des ans. Un rouleau aux œufs qui coûtait autrefois 7 Rs peut maintenant être trouvé à 70 Rs, et des favoris comme un rouleau de poulet, qui coûtait autrefois un maigre 10 Rs, sont désormais hors de portée pour ce prix.

La carte de menu virale sert non seulement à rappeler l’évolution des prix, mais incite également à réfléchir sur les dynamiques changeantes au sein de notre société et de notre économie au cours des deux dernières décennies. En nous émerveillant devant ces délices culinaires accessibles du passé, nous nous souvenons de la nature en constante évolution et parfois difficile du monde dans lequel nous vivons.

