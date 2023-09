L'expérience Chi-Nu améliore la sécurité nucléaire et les réacteurs énergétiques

By

L'expérience de physique Chi-Nu menée au Laboratoire national de Los Alamos a fourni des données importantes pour améliorer les applications de sécurité nucléaire, la compréhension de la sûreté-criticité et la conception de réacteurs à neutrons rapides. Cette expérience d'une durée de plusieurs années s'est concentrée sur la mesure du spectre énergétique des neutrons émis lors de la fission induite par les neutrons, en étudiant spécifiquement les éléments actinides uranium-238, uranium-235 et plutonium-239.

Le physicien Keegan Kelly a déclaré que ce projet a fourni de nouvelles informations sur les processus de fission qui n'étaient auparavant observés dans aucune expérience. La dernière étude Chi-Nu, portant sur l'uranium 238, a été récemment publiée dans Physical Review C. L'expérience a mesuré le spectre des neutrons à fission rapide de l'uranium 238, y compris l'énergie de la fission induisant les neutrons et la distribution des neutrons libérés sous forme de neutrons. résultat. Ces informations sont cruciales pour les modèles nucléaires, les calculs de Monte Carlo et les évaluations des performances des réacteurs.

L'expérience Chi-Nu a utilisé un appareil sophistiqué composé de 54 détecteurs de neutrons à scintillation liquide et de 22 détecteurs en verre de lithium pour mesurer les neutrons dans différentes plages d'énergie. Une cible en tungstène a été frappée par un faisceau de protons au centre de recherche sur les neutrons d'armes, générant des neutrons qui ont interagi avec l'isotope de l'uranium 238. Les neutrons émis ont été détectés et enregistrés à l'aide de détecteurs à scintillateur liquide ou de verre au lithium, en fonction de la plage d'énergie testée.

Les résultats des expériences Chi-Nu, conjointement avec des mesures similaires sur l'uranium 235 et le plutonium 239, constituent désormais la principale source de données expérimentales pour évaluer le spectre des neutrons à fission rapide. Ces données jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la sécurité nucléaire et la conception des réacteurs énergétiques.

À l’avenir, l’équipe Chi-Nu étend ses recherches pour inclure d’autres isotopes des actinides, tels que le plutonium-240 et l’uranium-233. Ils se concentrent également sur la mesure des neutrons émis lors de réactions de diffusion de neutrons, qui impliquent le transport de neutrons à travers un matériau et le dépôt d’énergie. Les compétences et les méthodologies de l'équipe développées au cours du projet Chi-Nu seront appliquées à ces futurs projets, faisant ainsi progresser notre compréhension des processus nucléaires.

Source : Laboratoire national de Los Alamos