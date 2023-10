Des chimistes synthétisent avec succès un allotrope de carbone C16 unique

Une équipe de chimistes de l'Université d'Oxford et d'IBM Research Europe-Zürich a réalisé une avancée significative dans la synthèse d'un nouvel allotrope de carbone. Publiée dans la prestigieuse revue Nature, leur étude met en valeur la création réussie d’un allotrope de carbone C16 doublement anti-aromatique.

Cette réalisation s'appuie sur les travaux antérieurs d'une autre équipe de chimistes qui ont synthétisé un allotrope de carbone différent, le C18, en 2019. La création réussie du C18, une forme de carbone circulaire avec des liaisons triples et simples alternées, a jeté les bases de la possibilité de synthétiser un C16. allotrope de carbone. Néanmoins, les tentatives précédentes ont été entravées par l’instabilité inhérente du processus.

Dans leurs recherches révolutionnaires, les chimistes ont abordé les problèmes de stabilité posés par les précurseurs, qui possédaient intrinsèquement des énergies plus élevées en raison de leurs propriétés anti-aromatiques. Ils ont surmonté cet obstacle en déployant plusieurs agents masquants pour améliorer la stabilité.

Le processus de synthèse impliquait l’utilisation d’un macrocycle avec deux substituants brome et quatre substituants monoxyde de carbone. Les chercheurs ont déposé ce composé sur un substrat de chlorure de sodium et ont utilisé un microscope à effet tunnel pour appliquer des picoampères de charge à des sites spécifiques de la molécule. Ce processus a augmenté la tension du brome à 1.3 V et du monoxyde de carbone à 3 V, provoquant la formation de liaisons entre les atomes de carbone. La structure résultante était un anneau structuré en polyyne, maintenu ensemble par une alternance de liaisons triples et simples.

La vérification de l’allotrope créé a été réalisée à l’aide d’un microscope à force atomique pour examiner la structure annulaire. De plus, les chercheurs ont utilisé un microscope à sonde Kelvin et un microscope à effet tunnel pour étudier la distribution des électrons dans les orbitales moléculaires. Ces investigations ont confirmé le caractère doublement anti-aromatique attendu de la molécule.

La synthèse réussie de cet allotrope de carbone C16 unique ouvre de nouvelles voies de recherche sur de nouvelles théories chimiques et le développement potentiel de matériaux utilisant des allotropes de carbone exotiques. Cela représente une avancée significative dans notre compréhension et notre manipulation des structures carbonées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un allotrope ?

Un allotrope fait référence à différentes formes ou arrangements moléculaires du même élément. Les allotropes peuvent présenter des propriétés physiques et chimiques distinctes.

Qu’est-ce qui rend l’allotrope de carbone C16 synthétisé spécial ?

L’allotrope de carbone C16 synthétisé est remarquable car il est doublement anti-aromatique. Cette propriété le distingue des autres allotropes de carbone et a des implications pour l'exploration de nouvelles théories expérimentales et le développement de nouveaux matériaux.

Comment le problème de stabilité a-t-il été surmonté dans le processus de synthèse ?

Pour surmonter l'instabilité des précurseurs, l'équipe de recherche a utilisé plusieurs agents masquants pour améliorer la stabilité. Cela a permis la synthèse réussie de l’allotrope du carbone C16.

Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

La synthèse réussie de l’allotrope de carbone C16 ouvre la porte à des recherches plus approfondies sur de nouvelles théories chimiques et au développement potentiel de matériaux utilisant des structures de carbone exotiques. Cela élargit notre compréhension des allotropes de carbone et de leurs propriétés.

