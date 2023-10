Une nouvelle technique suit le flux d’ions dans les cellules

Des scientifiques de l'Université de Chicago ont développé une nouvelle technique pour suivre le flux d'ions à l'intérieur des organites des cellules. Cette percée donne un aperçu du fonctionnement interne des cellules et révèle la preuve que les organites régulent les ions, réglant ainsi une question biologique précédemment débattue. En utilisant de minuscules dispositifs à ADN biologiquement compatibles et non toxiques, les chercheurs ont pu mesurer les concentrations d’ions à l’intérieur d’organites spécifiques. Les appareils ont été conçus pour réagir avec les ions proches, les faisant s’allumer, ce qui peut être observé au microscope. Cela permet aux scientifiques de quantifier les niveaux d’ions en mesurant la luminosité du capteur. L’étude s’est concentrée sur deux ions différents – le potassium et le sodium – au sein de différents organites.

Le suivi des niveaux de potassium dans les endosomes de recyclage, un type d'organite impliqué dans le tri et le déplacement des canaux ioniques, a démontré que les canaux ioniques sont effectivement actifs dans les organites. Cela suggère un rôle potentiel des canaux ioniques dans des maladies telles que la maladie de Parkinson. Cette nouvelle technique permet d'étudier et de comprendre le rôle des ions à l'intérieur des organites, ce qui n'a pas été bien exploré auparavant. Les résultats ont le potentiel d’améliorer notre compréhension des fonctions cellulaires et pourraient conduire à de nouveaux traitements contre des maladies et des troubles.

Sources:

– Nature Biotechnologie (2023), DOI : 10.1038/s41587-023-01928-z