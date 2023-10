Le mystère de l’hybride chien-renard : comment est-ce arrivé ?

En 2021, un animal ressemblant à un chien a été trouvé dans la région du Cerrado au Brésil. Les sauveteurs l'ont amené aux vétérinaires qui ont découvert qu'il s'agissait d'un hybride chien-renard, le tout premier cas confirmé d'un tel animal. Cet article explore comment cet hybride unique est né et discute de ses implications.

Pour confirmer qu’il s’agissait bien d’un hybride chien-renard, les scientifiques ont mené plusieurs tests. Ils ont examiné les chromosomes de la créature et ont découvert qu'elle en avait 76, ce qui indique une possible hybridation entre des chiens dotés de 78 chromosomes et des renards de la Pampa dotés de 74 chromosomes. De plus, l’analyse génétique de l’ADN mitochondrial et nucléaire de l’animal a confirmé sa filiation mixte.

L’article explique que même si les chiens et les renards appartiennent tous deux à la famille des Canidés, ils constituent des espèces distinctes. Les chiens appartiennent au genre Canis, tandis que les renards appartiennent à la catégorie Vulpes. La mère de l'hybride chien-renard était un renard de la Pampa. Le biologiste Roland Kays note que les espèces se reproduisent généralement avec leur propre espèce, mais que l'hybridation peut se produire dans les cas où une espèce est commune et l'autre rare.

On suppose que les territoires chevauchants des renards de la Pampa et des chiens domestiques, ainsi que la pratique consistant à abandonner les chiens dans les zones naturelles, pourraient avoir conduit à leur reproduction. Le changement climatique et la perte d’habitat peuvent également jouer un rôle dans la promotion de l’hybridation à mesure que les espèces s’adaptent à de nouveaux environnements.

Malheureusement, l'hybride chien-renard, nommé Dogxim, est décédé plus tôt cette année dans des circonstances inconnues. Le gouvernement brésilien enquête actuellement sur sa mort.

La découverte de l'hybride chien-renard soulève des questions intrigantes sur la flexibilité des frontières entre les espèces et le potentiel d'hybridation entre des animaux éloignés. Alors que les scientifiques continuent d’étudier et de comprendre ces phénomènes, cela met en évidence la complexité et la diversité du monde naturel.

