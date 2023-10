À la recherche des interactions entre bactéries : aperçus du comportement collectif

By

Des chercheurs de l'Institut Max Planck pour la dynamique et l'auto-organisation ont développé un nouveau modèle qui démontre comment la poursuite des interactions entre espèces bactériennes peut induire des modèles dynamiques dans leur organisation. Leurs résultats, publiés dans la revue Physical Review Letters, mettent en lumière les mécanismes du comportement collectif des populations bactériennes.

Le modèle se concentre sur l’interaction non réciproque entre deux espèces bactériennes, où une espèce poursuit l’autre tandis que l’autre vise à la repousser. Les chercheurs ont découvert que cette interaction « chasser et éviter » suffit à elle seule à former des modèles structurels. Le modèle spécifique qui émerge dépend de la force de l’interaction. Il est intéressant de noter que les bactéries individuelles semblent se déplacer de manière désordonnée, le schéma structurel n’étant visible qu’à un niveau d’organisation supérieur.

Des études antérieures ont proposé des modèles incluant des interactions inter- et intra-espèces pour former des modèles. Cependant, ce nouveau modèle démontre que la présence de motilité bactérienne, plutôt que l’adhésion ou l’alignement, suffit à créer des superstructures complexes englobant des millions d’individus.

Ce qui rend ce modèle encore plus significatif est son applicabilité au-delà des espèces bactériennes. Il peut être utilisé pour comprendre d’autres comportements collectifs tels que ceux observés chez les micro-nageurs contrôlés par la lumière, les insectes sociaux, les groupes d’animaux et les essaims robotisés. En considérant plusieurs espèces et interactions, le modèle fournit un aperçu de la formation de structures à grande échelle dans des réseaux comportant de nombreux composants.

Cette recherche contribue à notre compréhension de la manière dont les interactions individuelles donnent lieu à des comportements collectifs et à une auto-organisation dans divers systèmes biologiques. Cela ouvre de nouvelles voies pour étudier et prédire des modèles complexes dans diverses populations.

Source : Société Max Planck