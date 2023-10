Analyse des fusées éclairantes lors des transits TRAPPIST-1

Cette étude présente la première analyse de la spectroscopie JWST proche infrarouge des éruptions stellaires observées lors des transits d'exoplanètes rocheuses dans le système TRAPPIST-1. Les observations ont été réalisées à l'aide des instruments NIRISS et NIRSpec, couvrant des longueurs d'onde de 0.6 à 3.5 μm.

Au cours des événements de transit de TRAPPIST-1b, f et g, un total de quatre éruptions cutanées ont été observées. L'analyse s'est concentrée sur la mesure de l'émission des raies et la caractérisation du continuum de la torche. Les raies observées comprenaient Hα, Pα-Pϵ, Brβ, He I λ0.7062μm, deux raies triplet infrarouge (IRT) Ca II et He IRT.

Une découverte intéressante est la détection des émissions des raies Pα et Brβ lors des éruptions, ce qui n’avait jamais été observé auparavant. L'émission continue des quatre éruptions a été bien décrite par l'émission de corps noir avec une température effective inférieure à 5300 XNUMX K, ce qui est inférieur aux températures généralement observées aux longueurs d'onde optiques.

L'étude a également étudié l'impact des éruptions cutanées sur les spectres de transit. Les spectres de 0.6 à 1 µm ont été convolués avec la réponse TESS pour mesurer le taux de poussée de TRAPPIST-1 dans la bande passante TESS. Il a été constaté que des éruptions avec des énergies de 1030 3.6 erg, suffisamment grandes pour affecter les spectres de transit, se produisent à une fréquence de 2.1+1.3−XNUMX événements d'éruption.

Dans l’ensemble, cette analyse fournit des informations précieuses sur le comportement des éruptions cutanées lors des transits des exoplanètes TRAPPIST-1. La détection de nouvelles raies d'émission et la caractérisation de l'émission du continuum des éruptions contribuent à notre compréhension de l'activité stellaire et de son impact sur les observations d'exoplanètes.

