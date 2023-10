Chandrayaan-4 : la prochaine étape de l'exploration lunaire pour l'ISRO

L'Inde et le Japon collaborent sur un ambitieux projet d'exploration lunaire appelé mission Chandrayaan-4, également connu sous le nom de projet Lunar Polar Exploration (LUPEX). Cet effort conjoint entre l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) vise à explorer le pôle sud lunaire.

Le lancement de la mission Chandrayaan-4 est prévu pour 2026. L'ISRO sera responsable de la construction de l'atterrisseur lunaire, qui servira d'interface cruciale entre le rover et la surface lunaire. La JAXA, quant à elle, supervisera le lancement de la mission et fournira elle-même le rover lunaire. Le rover sera équipé d'instruments scientifiques avancés pour mener à bien ses tâches d'exploration.

L’exploration du pôle sud lunaire présente un grand intérêt pour les scientifiques et les chercheurs car on pense qu’il contient des ressources précieuses telles que la glace d’eau. En étudiant cette région, les scientifiques espèrent acquérir une compréhension plus approfondie de l’histoire géologique de la Lune et de son potentiel d’exploration humaine future.

La mission Chandrayaan-4 s'appuie sur le succès des précédentes missions lunaires menées par l'Inde et le Japon. La mission indienne Chandrayaan-1, lancée en 2008, a fait des découvertes importantes, notamment la détection de molécules d'eau sur la Lune. La mission japonaise Selene, lancée en 2007, a également fourni des informations précieuses sur la surface de la Lune.

La collaboration entre l'ISRO et la JAXA permet le partage d'expertise, de ressources et de données scientifiques, rendant la mission Chandrayaan-4 encore plus percutante. Il illustre la coopération et la collaboration internationales nécessaires pour faire progresser l’exploration spatiale et élargir notre connaissance de l’univers.

Alors que nous attendons avec impatience le lancement de la mission Chandrayaan-4 en 2026, nous pouvons nous attendre à de nouvelles découvertes et perspectives passionnantes sur le pôle sud lunaire. Cet effort conjoint entre l’Inde et le Japon représente une étape importante dans l’exploration lunaire et ouvre la voie à de futurs efforts d’exploration spatiale.

Définitions:

– Mission Chandrayaan-4 : Le projet Lunar Polar Exploration (LUPEX), une initiative conjointe d’exploration lunaire entre l’ISRO et la JAXA.

– ISRO : Organisation indienne de recherche spatiale.

– JAXA : Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

Sources:

– Pexels (Source de l'image)

– ANI (Source d’informations sur la mission Chandrayaan-4)