Mission Chandrayaan-4 : exploration du pôle Sud lunaire

L'Inde et le Japon se sont associés dans le cadre d'une importante mission d'exploration lunaire connue sous le nom de mission Chandrayaan-4, également appelée projet LUPEX. Cet effort de collaboration entre l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) vise un lancement en 2026 avec des objectifs spécifiques en tête.

L'objectif principal de la mission Chandrayaan-4 est d'explorer le pôle sud lunaire. Cette région de la Lune présente un grand intérêt pour les scientifiques car on pense qu'elle contient de l'eau. La mission se concentrera sur l'étude de la présence d'eau près du pôle sud de la Lune.

Pour atteindre cet objectif, l'ISRO sera responsable de la construction de l'atterrisseur lunaire, tandis que la JAXA supervisera le lancement de la mission et fournira le rover lunaire. Le rover sera équipé d’instruments scientifiques pour rechercher de l’eau de manière autonome et même forer la surface lunaire pour collecter des échantillons à analyser.

La présence d’eau sur la Lune revêt une grande importance pour l’exploration lunaire future et les établissements humains potentiels. L’eau peut être utilisée à diverses fins, telles que la boisson, l’irrigation et même comme source d’oxygène pour les systèmes de survie. En explorant le pôle sud lunaire et en étudiant la présence d'eau, la mission Chandrayaan-4 apportera des données précieuses à notre compréhension de la Lune et de ses ressources.

Cet effort de collaboration entre l'Inde et le Japon illustre l'esprit de coopération internationale dans l'exploration spatiale. En combinant leur expertise et leurs ressources, les deux pays visent à réaliser des découvertes et des progrès révolutionnaires dans l’exploration lunaire.

