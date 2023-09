Les tentatives de l'ISRO pour établir une communication avec Vikram Lander et Pragyan Rover ont échoué

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a été confrontée à des difficultés pour établir la communication avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de la mission Chandrayaan-3. Ces explorateurs lunaires ont atterri dans la région inexplorée du pôle sud lunaire le 23 août après un voyage de 40 jours dans l'espace.

Malgré plusieurs tentatives, l'ISRO n'a reçu aucun signal de l'atterrisseur et du rover. Les équipements ont été mis en mode veille le 2 septembre après avoir terminé leurs tâches initiales. Le rover a exploré avec succès plus de 100 mètres de la surface lunaire, confirmant la présence de divers éléments comme le soufre, le fer et l'oxygène. Cependant, depuis lors, l’ISRO n’a pas réussi à relancer le système.

L'ISRO poursuivra ses efforts pour établir le contact avec l'atterrisseur et le rover jusqu'au prochain coucher de soleil lunaire, le 30 septembre. L'agence espère que le lever du soleil sur Shivshakti Point, où se trouve l'équipement, les ramènera à la vie. Cependant, il existe une incertitude quant au moment où le contact avec les instruments sera établi.

Les chances d’une renaissance ont toujours été minces en raison de l’environnement lunaire rigoureux pendant la longue nuit. Selon Nilesh M Desai, directeur du Centre d'applications spatiales, si l'électronique survit au froid, il y a 50 à 50 % de chances de se réveiller. Dans le cas contraire, la mission a déjà atteint ses objectifs.

La mission Chandrayaan-3 est déjà entrée dans l'histoire puisqu'elle marque le premier atterrissage en douceur réussi de l'Inde sur la région lunaire du pôle Sud. Malgré le silence actuel de l'atterrisseur et du rover, la mission a fait des progrès significatifs dans l'exploration lunaire. L'ISRO poursuit ses efforts pour rétablir la communication, et le monde attend la renaissance réussie de ces ambassadeurs lunaires.

