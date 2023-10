Projet Chandrayaan-3 : l'expérience sur le houblon de Vikram Lander dépasse les objectifs de la mission

By

L'atterrisseur Vikram, qui a effectué un atterrissage historique sur la surface de la Lune le 23 août, a dépassé ses objectifs de mission en réalisant avec succès une expérience de saut imprévue. Le directeur du projet Chandrayaan-3, P Veeramuthuvel, a révélé qu'au cours de cette expérience, l'atterrisseur a démarré ses moteurs, s'est élevé d'environ 40 centimètres et a atterri en toute sécurité à une distance de 30 à 40 centimètres de son emplacement d'origine à Shiv Shakti Point.

Cette expérience de saut présente les capacités de la mission Chandrayaan-3 à décoller de la surface lunaire, indiquant le potentiel des futures missions visant à ramener des échantillons de la Lune en Inde. Le succès de cette manœuvre ouvre de nouvelles possibilités pour les futurs retours d’échantillons lunaires et les missions humaines sur la Lune.

Tout au long de la période de recherche et d'expérimentation de 14 jours sur la surface lunaire, l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont fourni une multitude de données. Ils ont mené diverses expériences pour étudier l’environnement lunaire avant l’apparition de l’obscurité totale et du temps glacial.

En revanche, les tentatives visant à réanimer l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan au cours de la nuit lunaire précédente ont échoué, et aucune réponse n'a été reçue de leur part. Cela signifie la fin de tous les efforts visant à relancer la mission malgré son succès dans la réalisation de ses objectifs.

La mission Chandrayaan-3, qui a franchi l'étape de l'atterrissage près de la région polaire sud de la Lune, consolide la position de l'Inde en tant que premier pays à accomplir un tel exploit. Cette réalisation remarquable a jeté les bases des efforts futurs en matière d’exploration et de recherche lunaire.

Sources:

– Directeur du projet Chandrayaan-3, P Veeramuthuvel

– L'Inde aujourd'hui TV

(Remarque : cet article est une représentation fictive de l'article source original et ne contient aucune information réelle ni citation des personnes mentionnées.)