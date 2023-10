Découverte passionnante du soufre sur la Lune par la mission Chandrayaan-3

Les scientifiques ont été ravis d'une découverte surprenante faite par la mission indienne Chandrayaan-3 sur la Lune. Outre les mystérieux tremblements de lune et les phénomènes de surchauffe, la mission a révélé la présence de dépôts de soufre sur la surface lunaire. Même si les scientifiques connaissaient l’existence de soufre sur la Lune, ils pensaient qu’il s’y trouvait en très petites quantités. Cependant, cette découverte remet en question cette hypothèse.

Les images de la Lune montrent clairement des taches de zones sombres et blanches. Les taches sombres sont composées de roche volcanique, qui contient des quantités plus élevées de soufre que le matériau blanc des « hautes terres ». Cette activité volcanique fait fondre les roches riches en soufre sous la surface lunaire, et le magma se refroidit plus tard et forme ces taches sombres.

Au cours de ce processus, une partie du soufre s'échappe dans la fine atmosphère de la Lune et finit par se condenser sous forme de roche solide à la surface, en particulier au niveau des pôles lunaires, en raison des températures glaciales. La présence de soufre à proximité du site d'atterrissage a été détectée par le spectromètre à rayons X de particules Alpha et les instruments LIBS du Pragyan Rover de Chandrayaan-3. Les premières données suggèrent que les niveaux de soufre pourraient être étonnamment plus élevés ici que dans la roche volcanique proche de l'équateur lunaire.

La découverte du soufre est importante car elle offre de nouvelles possibilités d'exploration et d'habitation sur la Lune. Le soufre pourrait être utilisé pour créer du béton sans eau pour la construction de bases lunaires, pour fabriquer des cellules solaires à base de soufre, des batteries et même des engrais pour d’éventuelles futures opérations agricoles. En utilisant les ressources en soufre, l’eau limitée apportée de la Terre peut être conservée pour répondre à des besoins essentiels tels que l’eau potable, l’oxygène respirable et le carburant des fusées.

Les découvertes de Vikram Lander et Pragyan Rover de Chandrayaan-3, malgré leur mode veille actuel, revêtent une immense valeur pour les futures missions lunaires. Cette percée témoigne des réalisations de l’ISRO (Indian Space Research Organisation) et contribuera grandement au succès des futurs projets d’exploration spatiale.

