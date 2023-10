Nouvelles découvertes de la mission indienne Chandrayaan-3 : concentration de soufre plus élevée aux pôles de la Lune et potentiel d'utilisation des ressources in situ

L'atterrisseur indien Chandrayaan-3 a atterri avec succès près du pôle sud de la Lune le 23 août 2023, fournissant ainsi aux scientifiques de nouvelles données précieuses. L’une des découvertes surprenantes de la mission est la concentration de soufre plus élevée que prévu dans le sol lunaire. Le rover de l'atterrisseur, Pragyan, a analysé le sol avec deux instruments – un spectromètre à rayons X à particules alpha et un spectromètre de dégradation induite par laser – et tous deux ont détecté du soufre à proximité du site d'atterrissage.

Le soufre est connu pour être présent dans les roches et les sols lunaires, mais généralement en faibles concentrations. La présence de niveaux de soufre plus élevés suggère que les pôles de la Lune pourraient avoir des compositions fondamentalement différentes de celles des régions équatoriales. Cette différence est probablement due au fait que les régions polaires reçoivent moins de lumière directe du soleil.

Les concentrations plus élevées de soufre dans les sols polaires pourraient être le résultat de la collecte de soufre provenant de l'atmosphère lunaire. Les températures extrêmement basses dans les régions polaires peuvent provoquer la solidification du soufre et son dépôt à la surface, comme du givre sur une fenêtre. Alternativement, le soufre peut provenir d’anciennes éruptions volcaniques ou de météorites contenant du soufre.

La découverte de concentrations de soufre plus élevées sur la Lune a des implications pour les futures missions spatiales. L'utilisation des ressources in situ, le concept d'utilisation des ressources naturelles sur la Lune pour la construction et la production d'énergie, devient plus viable avec la disponibilité du soufre. Les astronautes pourraient potentiellement utiliser du soufre pour construire des cellules solaires, des batteries et du béton à base de soufre à des fins de construction. Le béton à base de soufre présente des avantages tels qu'un temps de durcissement rapide, une résistance accrue et une conservation de l'eau.

La mission Chandrayaan-3 marque les premières mesures de soufre dans les sols lunaires et fournit aux scientifiques de nouvelles informations sur le système géologique de la Lune. Une analyse plus approfondie et un calibrage des données confirmeront la quantité exacte de soufre présente dans les sols des hautes terres près des pôles.

Dans l’ensemble, ces découvertes ouvrent de nouvelles voies pour comprendre l’histoire géologique de la Lune, ainsi que des opportunités potentielles pour une utilisation durable des ressources dans le cadre de l’exploration lunaire future.

Définitions:

– Chandrayaan-3 : mission lunaire indienne comprenant un atterrisseur et un rover.

– Pragyan : Le rover à bord de Chandrayaan-3, qui a fourni des données sur le sol lunaire.

– Soufre : Un élément qui a été trouvé en concentrations plus élevées que prévu dans le sol lunaire.

– Utilisation des ressources in situ : concept d'utilisation des ressources disponibles sur la Lune pour la construction et la production d'énergie.

Sources:

– L'article original