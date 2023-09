Chandrayaan-3 : l'espoir s'estompe pour Vikram Lander et Pragyan Rover

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a prolongé son attente à 14 jours pour établir le contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de Chandrayaan-3. Cependant, Tapan Mishra, ancien scientifique de l'ISRO, estime que même si le rover ne parvient pas à se réanimer, ce serait un miracle si l'atterrisseur continue de fonctionner.

L’atterrisseur Chandrayaan a été initialement conçu pour seulement 14 jours de fonctionnement. Dans les conditions lunaires extrêmes du pôle Sud, les températures peuvent descendre jusqu'à -200 degrés Celsius. À des températures aussi froides, les matières plastiques, les matériaux à base de carbone et les composants électroniques sont susceptibles de se fissurer et de tomber en panne. Cependant, Mishra espère que l'ISRO a mis en œuvre des mesures de gestion thermique efficaces pour surmonter ces défis.

Pour protéger les composants électriques des températures nocturnes lunaires extrêmes, qui peuvent atteindre -250 degrés Celsius, l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont été mis en « mode veille » pendant leur mission. Les scientifiques estiment qu’il n’y a que 50 % de chances que ces appareils puissent supporter des températures glaciales.

L'ancien chef de l'ISRO, AS Kiran Kumar, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les chances de réveiller le rover et l'atterrisseur diminuent avec le temps. L’équipe de l’ISRO reste cependant déterminée à établir le contact avec le vaisseau spatial jusqu’au 30 septembre, date du prochain coucher de soleil lunaire. Si l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ne parviennent pas à se réveiller, l'ISRO a annoncé qu'ils resteraient sur la Lune en tant qu'ambassadeurs lunaires de l'Inde.

Sources:

-ANI (via Twitter)

– BBC (via YouTube)