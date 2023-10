Chandrayaan-3 : l'atterrisseur Vikram dépasse les attentes avec une expérience réussie sur le houblon

Le directeur du projet Chandrayaan-3, P Veeramuthuvel, a révélé que l'expérience de saut de l'atterrisseur Vikram sur la Lune n'était pas initialement prévue par l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Cependant, cette manœuvre impromptue a dépassé les objectifs de la mission et a permis de collecter des données précieuses au cours de sa mission de 14 jours sur la Lune.

Au cours de l'expérience de saut, l'atterrisseur Vikram a allumé ses moteurs, s'élevant d'environ 40 centimètres avant d'atterrir en toute sécurité à 30 à 40 centimètres de son emplacement d'origine. Cette démonstration réussie a démontré la capacité du vaisseau spatial à décoller de la surface de la Lune, ouvrant ainsi la voie à une future exploration spatiale avancée.

Avant le début de la nuit lunaire, l’atterrisseur et le rover ont mené des expériences cruciales et collecté des informations vitales. Veeramuthuvel a déclaré que les objectifs de la mission ont non seulement été atteints mais ont dépassé les attentes. L’objectif scientifique a été pleinement atteint, laissant l’équipe et la direction de l’ISRO satisfaites.

Chandrayaan-3 a été lancé le 14 juillet 2023 depuis le centre spatial Satish Dhawan. Après être entré en orbite lunaire le 5 août, l'atterrisseur a atterri avec succès près du pôle Sud lunaire le 23 août. Cet exploit a fait de l'Inde le quatrième pays à atterrir sur la Lune et le premier à le faire près du pôle Sud lunaire.

