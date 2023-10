Nouvel article : Dévoilement des mystères d’Ejecta Halo sur la Lune

Des scientifiques de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et du Centre national de télédétection (NRSC) ont récemment fourni des informations fascinantes sur le phénomène lunaire connu sous le nom de « halo d'éjecta ». Dans leur dernier rapport, les chercheurs mettent en lumière l’importance de ce phénomène et comment il leur a permis de mieux comprendre la surface lunaire.

Au cours de la mission Chandrayaan-3, lorsque l'atterrisseur Vikram a atterri avec succès sur la surface lunaire le 23 août, il a créé un halo d'éjecta composé de matière lunaire. Ce halo, décrit comme une tache lumineuse irrégulière entourant l'atterrisseur, a constitué une ressource précieuse pour l'étude de la surface lunaire.

Les chercheurs ont estimé qu'environ 2.06 tonnes d'épi régolithe lunaire, constitué de roches et de sol lunaires communément appelés poussière de lune, ont été éjectées et dispersées sur une superficie de 108.4 m² autour du site d'atterrissage. L'épi régolithe est la couche supérieure de la surface lunaire.

En analysant les images haute résolution capturées par la caméra haute résolution Orbiter (OHRC) de l'orbiteur Chandrayaan 2, l'équipe scientifique a comparé les images avant et après l'atterrissage pour mieux comprendre le phénomène de halo d'éjecta. Cette analyse a fourni des informations précieuses sur le rôle des propulseurs de l'étage de descente dans la génération du halo d'éjecta et l'établissement de ses caractéristiques.

Le succès de la mission Chandrayaan-3 marque une étape importante pour le programme d'exploration spatiale indien. Non seulement l'atterrisseur Vikram a réussi un atterrissage en douceur sur le pôle sud de la Lune, mais l'Inde est également devenue le quatrième pays, après les États-Unis, la Chine et la Russie, à réussir cet exploit. Tout au long de la mission, l'atterrisseur Vikram et le Pragyan Rover ont mené diverses expériences scientifiques et fait des découvertes remarquables.

L'étude du phénomène de halo d'éjecta a amélioré notre compréhension de la dynamique de la surface lunaire et des complexités impliquées dans les atterrissages lunaires. Ces découvertes contribueront aux futures missions et efforts de recherche visant à explorer le voisin céleste de la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’épi régolithe ?

L'épi régolithe fait référence à la couche supérieure de la surface lunaire, composée de roches lunaires et de sol communément appelé poussière lunaire.

Comment s’est formé le halo d’éjecta ?

Le halo d'éjecta s'est formé à la suite des propulseurs de l'étage de descente et de l'atterrissage ultérieur de l'atterrisseur Vikram au cours de la mission Chandrayaan-3.

Qu’a révélé l’étude du halo d’éjecta ?

L'étude du phénomène de halo d'éjecta a fourni des informations précieuses sur la dynamique de la surface lunaire et les caractéristiques du régolithe lunaire. Cela a également contribué à une meilleure compréhension des complexités liées aux alunissages.

Sources:

– [Journal de la Société indienne de télédétection] (exemple.com)