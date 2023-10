Nouvelle découverte : dévoiler les secrets des alunissages

Lorsque l'atterrisseur Vikram de Chandrayaan-3 a atterri sur la surface de la Lune le 23 août, un événement remarquable s'est produit. Lors de sa descente et de son contact avec le sol lunaire, une quantité importante de matière lunaire a été éjectée dans l'espace, provoquant un phénomène saisissant connu sous le nom de « halo d'éjecta ».

Les scientifiques de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont estimé qu'environ 2.06 tonnes d'épi-régolithe lunaire, qui fait référence à la surface supérieure du sol lunaire ou régolithe, ont été expulsées du site d'atterrissage sur une superficie de 108.4 m². Cette découverte captivante, documentée dans le Journal of the Indian Society of Remote Sensing, offre des informations précieuses sur le comportement des matériaux lunaires lors des atterrissages et ouvre la voie à de nouvelles recherches sur la géologie lunaire.

Pour étudier ce phénomène, les scientifiques se sont tournés vers la caméra haute résolution Orbiter (OHRC) à bord de l’orbiteur Chandrayaan-2. En comparant les images panchromatiques détaillées capturées avant et après l'atterrissage de Vikram, ils ont pu caractériser le fascinant « halo d'éjecta ». Cette tache lumineuse irrégulière entourait l’atterrisseur, dévoilant la dynamique fascinante impliquée dans les atterrissages lunaires.

Les résultats mettent en lumière les forces et les mécanismes en jeu lors du processus d’atterrissage, permettant ainsi aux scientifiques de mieux comprendre l’impact des atterrisseurs lunaires sur la surface lunaire. En outre, les scientifiques ont estimé la quantité d'épirégolithe lunaire éjecté à l'aide de relations empiriques, ajoutant ainsi à notre connaissance des quantités et du comportement des matériaux lunaires lors de tels événements.

Cette nouvelle découverte marque une étape importante dans l'exploration lunaire, offrant une nouvelle perspective sur l'interaction entre les vaisseaux spatiaux et la surface de la Lune. Cela ouvre des perspectives passionnantes pour de futures études, propulsant notre compréhension de la géologie de la Lune et ouvrant la voie à des missions lunaires plus avancées.

Qu'est-ce qu'un « halo d'éjecta » ?

Un « halo d'éjecta » fait référence à la zone lumineuse anormale créée autour d'un atterrisseur lunaire lors de l'impact avec la surface de la lune, provoqué par l'éjection de matière lunaire.

Qu’est-ce que l’épi-régolithe lunaire ?

L'épi-régolithe lunaire fait référence à la couche supérieure de sol ou régolithe trouvée à la surface de la Lune.

Comment le « halo d’éjecta » a-t-il été étudié ?

Les scientifiques ont utilisé la caméra haute résolution Orbiter (OHRC) à bord de l'orbiteur Chandrayaan-2 pour capturer des images haute résolution avant et après l'atterrissage, permettant ainsi une analyse détaillée du « halo d'éjecta ».

Quel impact cette découverte a-t-elle sur l’exploration lunaire ?

Cette découverte fournit des informations précieuses sur le comportement des matériaux lunaires lors des atterrissages et améliore notre compréhension des forces et de la dynamique impliquées. Il ouvre de nouvelles voies de recherche et de progrès en géologie lunaire et en planification de mission.