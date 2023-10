Une nouvelle étude révèle des découvertes intéressantes sur l'atterrissage lunaire de Chandrayaan-3

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a révélé des détails fascinants sur l'alunissage historique du module d'atterrissage de Chandrayaan-3, Vikram. L'étude, intitulée « Caractérisation du halo d'éjecta sur la surface lunaire autour de Chandrayaan-3 Vikram Lander à l'aide des images de l'OHRC », a été publiée dans le Journal de la Société indienne de télédétection.

Selon l’étude, lorsque Vikram a atterri sur la surface lunaire le 23 août 2023, il a créé un phénomène remarquable connu sous le nom de « halo d’éjecta ». Ce halo d'éjecta a été généré lorsque le module d'atterrissage soulevait de la poussière lunaire et créait une tache lumineuse autour de lui pendant la descente et l'atterrissage.

À l’aide d’images panchromatiques haute résolution provenant de la caméra haute résolution Orbiter (OHRC) de l’orbiteur Chandrayaan-2, les scientifiques ont comparé les images prises avant et après l’atterrissage. Ils ont caractérisé le halo d'éjecta comme une tache lumineuse irrégulière entourant l'atterrisseur.

L'étude estime qu'environ 2.06 tonnes d'épi régolithe lunaire (matériau de surface) ont été éjectées et déplacées sur une superficie de 108.4 m² autour du site d'atterrissage. Ce déplacement important de matière lunaire fournit des informations précieuses sur les processus géologiques et la composition de la surface de la Lune.

L'atterrissage en douceur réussi de Chandrayaan-3 sur la surface lunaire a marqué une réussite historique pour l'Inde, faisant de ce pays le quatrième pays à poser un vaisseau spatial sur la Lune et le premier à atterrir dans la région polaire. Depuis l'atterrissage, l'atterrisseur Vikram et le Pragyan Rover ont effectué diverses mesures in situ, confirmant la présence de soufre dans la région et détectant des éléments mineurs.

Malgré le passage en mode veille après un jour lunaire, les efforts visant à réveiller l'atterrisseur et le rover ont jusqu'à présent échoué. Cependant, les données et les découvertes recueillies au cours de leur période opérationnelle continuent de fournir des informations précieuses sur notre plus proche voisin céleste.

