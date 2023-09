Chandrayaan-3 : attentes et découvertes potentielles de Vikram Lander et Pragyan Rover

Alors que l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) attend le réveil de l'atterrisseur Vikram et du rover Pragyan de Chandrayaan-3, des conclusions clés sont attendues une fois qu'ils auront commencé à examiner les données collectées. Ces découvertes ont le potentiel de fournir des connaissances précieuses sur le sol lunaire, qui pourraient bénéficier aux futures missions sur la Lune, y compris celles impliquant une exploration humaine.

L'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont été mis en mode veille par l'ISRO et devraient se réveiller le 22 septembre. Le président de l'ISRO, S Somnath, a mentionné que les évaluations finales du comportement des systèmes ne pourront être faites qu'après leur réveil. Même si une quantité importante de données a été collectée, l’analyse et l’interprétation des résultats peuvent prendre plusieurs mois, voire quelques années.

Anil Bharadwaj, directeur du Laboratoire de recherche physique (PRL), a déclaré que l'accent est actuellement mis sur l'étude de divers paramètres, tels que les caractéristiques de la surface, la température, la composition élémentaire, l'activité sismique et l'état de la couche arable. Les observations effectuées par les instruments ont le potentiel de fournir de nouvelles informations sur la couche arable lunaire. Les trajectoires de déplacement du rover, visibles sur les images capturées par les instruments, indiquent un sol meuble, avec des rainures d'environ un centimètre de profondeur et les pattes de l'atterrisseur s'enfonçant dans la surface. À mesure que la mission progresse plus profondément dans le sol lunaire, elle devrait devenir plus compacte.

Chandrayaan-3, la troisième mission lunaire de l'ISRO, a été lancée le 14 juillet depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota. La mission vise à développer et démontrer de nouvelles technologies nécessaires aux missions interplanétaires. Le module Lander (LM), le module de propulsion (PM) et le Rover sont équipés d'instruments avancés pour recueillir des données sur la surface et l'environnement de la Lune.

Dans l’ensemble, les données collectées par Vikram et Pragyan ont le potentiel de contribuer aux progrès scientifiques et d’ouvrir les portes à une exploration plus approfondie, non seulement de la Lune, mais également pour de futures missions spatiales habitées.

