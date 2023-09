Isro attend la réponse de Chandrayaan-3 Lander et Rover sur la Lune

L'Organisation indienne de recherche spatiale (Isro) attend toujours une réponse de l'atterrisseur (Vikram) et du rover (Pragyan) de la mission Chandrayaan-3, trois jours après le lever du soleil sur la Lune. Le président de l'Isro, S Somanath, a déclaré qu'il n'y a eu aucun signal jusqu'à présent, mais qu'il y a encore de l'espoir que les systèmes se réveillent à l'avenir. Pendant le jour lunaire, qui dure 14 jours terrestres, la lumière du soleil est continue, ce qui entraîne une augmentation de la température. Cette augmentation de température peut réchauffer les systèmes de l'atterrisseur et du rover, leur donnant ainsi une chance de se réveiller même le 14ème jour.

Si les systèmes se réveillent, les avantages sont multiples. L’un des principaux avantages serait la possibilité de répéter des expériences in situ. Les données expérimentales collectées à différents endroits de la surface de la Lune fourniraient une meilleure représentation du terrain et de ses caractéristiques. De plus, d’autres instruments, tels que le Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere, gagneraient à sonder la Lune à partir de différents endroits et à différents moments.

Même si l’atterrisseur et le rover ne se réveillent pas, la mission Chandrayaan-3 peut toujours être considérée comme un succès. Il a atteint les objectifs de sa mission consistant à démontrer un atterrissage en douceur et en toute sécurité, la mobilité du rover et à mener des expériences scientifiques in situ. Les données déjà collectées auprès des systèmes éveillés fourniront des informations précieuses.

Les scientifiques d'Isro estiment qu'avoir une deuxième manche pour Vikram et Pragyan serait un bonus pour la mission, mais les principaux objectifs ont déjà été atteints. La région équatoriale de la Lune a été largement étudiée et l’obtention de données provenant de plusieurs emplacements enrichirait notre compréhension de la surface lunaire.

