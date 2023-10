La fin de l'atterrisseur et du rover lunaire de Chandrayaan-3

La troisième mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, pourrait avoir pris fin car il n'y a aucun espoir de relancer l'atterrisseur lunaire et le rover, selon le scientifique spatial AS Kiran Kumar. Les efforts visant à établir la communication avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont échoué, signalant une possible fin de la mission.

Chandrayaan-3 est entré dans l'histoire le 23 août lorsque l'Inde est devenue le quatrième pays à réaliser un atterrissage en douceur près du pôle sud lunaire. L'atterrisseur et le rover ont été mis en mode veille respectivement les 4 et 2 septembre avant le coucher du soleil de la lune, dans l'espoir de se réveiller au prochain lever du soleil, le 22 septembre. Cependant, aucun signal n'a été reçu de leur part jusqu'à présent.

Les objectifs de la mission Chandrayaan-3 ont déjà été atteints, notamment la démonstration d'un atterrissage en douceur et en toute sécurité sur la surface lunaire et la réalisation d'expériences scientifiques in situ. L'atterrisseur et le rover ont fonctionné pendant une période de lumière du jour lunaire, ce qui équivaut à environ 14 jours terrestres.

Même si la renaissance de l'atterrisseur et du rover aurait été un bonus, la mission a déjà fourni de précieuses données sur le pôle sud de la Lune. Ces informations bénéficieront aux futures missions en termes de connaissances et d’activités de planification dans la région.

Suite au succès de Chandrayaan-3, de futures missions pourraient avoir lieu, notamment une mission de retour d'échantillons. Cependant, le calendrier d'une telle entreprise est incertain et dépend de la planification globale et de la disponibilité des ressources.

En conclusion, même s’il n’y a aucun espoir de relancer l’atterrisseur et le rover Chandrayaan-3, la mission a réalisé des progrès significatifs et a ouvert la voie à une future exploration lunaire par l’Inde.

