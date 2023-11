Nouvelles découvertes sur Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Les scientifiques qui étudient la mission Chandrayaan-3 ont fait une découverte intrigante sur le phénomène du halo d'éjecta. La caméra d’imagerie panchromatique haute résolution (OHRC) de l’orbiteur Chandrayaan-2 a brillamment capturé le site d’atterrissage de l’atterrisseur Vikram, mettant en évidence la formation d’un cratère massif en forme d’anneau, qui a été à juste titre nommé « halo d’éjecta ». Cette révélation révolutionnaire vient d’une étude publiée dans The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

La mission Chandrayaan-3 a atterri avec succès sur le pôle sud lunaire le 23 août 2023, et la zone d'atterrissage désignée a ensuite été baptisée Shiv Shakti Point pour commémorer la visite lunaire capitale de l'Inde. L’étude récente jette un nouvel éclairage sur la composition et les caractéristiques du sol lunaire, dressant un tableau plus clair du fascinant paysage lunaire.

Grâce à l'imagerie panchromatique à haute résolution de la CODP, les scientifiques ont pu capturer des images détaillées du halo d'éjecta, un phénomène qui se produit lorsque des matériaux sont éjectés avec force lors d'un impact. Cette découverte visuellement frappante renforce les prouesses technologiques et la précision de l’orbiteur Chandrayaan-2, qui continue de percer les mystères de la Lune.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qu'un halo d'éjecta ?

R : Un halo d'éjecta fait référence au cratère en forme d'anneau qui se forme sur le site d'atterrissage en raison de l'éjection forcée de matériaux lors de l'impact.

Q : Quelle technologie a capturé le halo d'éjecta lors de la mission Chandrayaan-3 ?

R : La caméra d’imagerie panchromatique haute résolution (OHRC) de l’orbiteur Chandrayaan-2 a capturé le phénomène de halo d’éjecta.

Q : Quand la mission Chandrayaan-3 a-t-elle atterri sur le pôle sud lunaire ?

R : La mission Chandrayaan-3 a atterri le 23 août 2023.

Q : Quelle est la signification du point Shiv Shakti ?

R : Le point Shiv Shakti est le nom désigné pour la zone d'atterrissage de la mission Chandrayaan-3, choisie pour commémorer la visite de l'Inde sur la Lune.