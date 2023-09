Mission indienne Chandrayaan-3 : atteindre le pôle sud de la Lune

By

L'Inde a récemment franchi une étape importante dans ses efforts d'exploration spatiale, devenant le premier pays à atteindre le pôle sud de la Lune. Le module d'atterrissage de la mission Chandrayaan-3 a réussi un atterrissage en douceur sur le sol lunaire, devenant ainsi le quatrième pays, après les États-Unis, la Chine et la Russie, à réaliser un tel exploit.

La mission Chandrayaan-3 consistait en un vaisseau spatial comprenant des modules de propulsion, d'atterrisseur et de rover. Le module d'atterrissage a effectué un atterrissage en douceur sur la Lune, ouvrant la voie au rover à six roues pour qu'il puisse se déployer et mener des expériences sur la surface lunaire pendant une période équivalente à 14 jours terrestres.

Au cours de son exploration, le rover a détecté la présence d’oxygène, d’aluminium, de soufre et d’autres éléments à proximité du pôle sud lunaire. Cette découverte revêt une valeur scientifique importante, mettant en lumière la composition de notre voisin céleste.

Cependant, des affirmations ont été faites par Ouyang Ziyuan, le scientifique en chef de la première mission lunaire chinoise, remettant en question le lieu d'atterrissage de la mission Chandrayaan-3. Ziyuan affirme que le module d'atterrisseur n'a pas atterri sur le pôle sud de la Lune mais a plutôt atterri à 619 kilomètres de cette région désignée.

L'argument de Ziyuan est basé sur son interprétation du pôle sud de la Lune, qu'il perçoit comme plus petit en raison de l'inclinaison de la planète de seulement 1.5 degrés. Ses calculs suggèrent que le pôle sud se situe entre 88.5 et 90 degrés, tandis que la NASA désigne 80 à 90 degrés comme pôle sud de la Lune.

Contrairement aux affirmations de Ziyuan, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé que le module d'atterrissage s'était posé à environ 69 degrés de latitude. Cette réalisation est significative car aucune autre nation n’a réussi à atteindre un point aussi méridional de la Lune.

Le pôle sud de la Lune se caractérise par des températures extrêmement basses, avoisinant les -13 degrés Celsius en moyenne. Les zones constamment ombragées autour du pôle sud contiennent de la glace d'eau et la région est parsemée de nombreux cratères.

Des efforts sont actuellement en cours pour établir la communication avec l'atterrisseur et le rover de la mission Chandrayaan-3 depuis qu'ils sont passés en mode veille à la fin du jour lunaire le 22 septembre.

En conclusion, la mission indienne Chandrayaan-3 est entrée dans l'histoire en atteignant le pôle sud de la Lune, rejoignant ainsi un groupe exclusif de nations qui ont réussi un atterrissage en douceur sur notre voisin céleste. Malgré les controverses entourant le lieu exact de l'atterrissage, les réalisations de la mission et les découvertes scientifiques ouvrent la voie à une exploration et une compréhension plus approfondies du pôle sud de la Lune.

