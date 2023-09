L'ISRO poursuit ses tentatives pour établir un contact avec l'atterrisseur et le rover de Chandrayaan-3

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé qu'elle attendrait encore 14 jours pour établir le contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de la mission Chandrayaan-3. L'organisation poursuivra ses efforts pour réanimer l'atterrisseur et le rover jusqu'au prochain coucher de soleil sur la Lune, prévu pour le 6 octobre. Cependant, le chef de l'ISRO, S Somnath, a déclaré qu'il n'est pas certain quand le contact sera établi avec les instruments. de Chandrayaan-3.

Le principal défi pour l’atterrisseur et le rover serait de se réactiver après avoir supporté des températures aussi basses que -200 degrés Celsius. Si les instruments embarqués parviennent à survivre au froid extrême de la Lune, ils pourront reprendre vie et poursuivre leur mission de collecte et de transmission d’informations depuis la surface lunaire pendant les quatorze prochains jours.

Des tests supplémentaires ont été effectués sur le module mobile de Chandrayaan-3, et il a été entièrement testé. La similitude de conception entre Pragyan et Vikram permet aux tests qui ont fonctionné pour Pragyan d'être également applicables à Vikram. Cela augmente les chances de relance réussie de l'atterrisseur et du rover.

Après avoir mené des expériences du 23 août au 4 septembre, les modules du rover et de l'atterrisseur de Chandrayaan-3 ont été mis en veille pour résister aux conditions extrêmement froides du pôle sud de la Lune.

La réanimation de l'atterrisseur et du rover serait importante non seulement pour la poursuite de leur mission, mais également pour les informations supplémentaires qu'ils pourraient recueillir grâce à des expériences ultérieures. Confirmer la présence d’eau sur la Lune serait une découverte cruciale.

Sources:

– Heures de l'Hindoustan

– Menthe vivante