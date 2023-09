L'ISRO vise à établir un contact avec Vikram Lander et Pragyan Rover de Chandrayaan-3

By

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) attend avec impatience d'établir le contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de la mission Chandrayaan-3. Malgré la panne de communication actuelle, les scientifiques espèrent que le contact sera rétabli à mesure que le jour lunaire avance et que les températures de surface augmentent.

S Somnath, le chef de l'ISRO, a admis qu'il est difficile de prédire exactement quand la communication avec l'équipement sera établie. Bien que des tentatives aient été faites pour atteindre l'atterrisseur et le rover, aucun signal n'a été reçu jusqu'à présent. Cependant, l'ISRO a réaffirmé son engagement à poursuivre ses tentatives de prise de contact.

Les scientifiques sont optimistes quant aux perspectives de renaissance, considérant que le jour lunaire devrait apporter des températures plus élevées, ce qui pourrait améliorer les capacités opérationnelles de l'atterrisseur et du rover. Bien que l'atterrisseur Vikram n'ait pas subi les mêmes tests que le rover pour résister à des températures extrêmement froides, la conception similaire de Pragyan et Vikram suggère que les tests réussis de Pragyan devraient également s'appliquer à Vikram.

Avant de passer en mode veille, les instruments de Chandrayaan-3 étaient complètement chargés et positionnés pour capter la lumière dès le début du jour lunaire. De plus, le récepteur a été maintenu en veille, ce qui a permis aux instruments d'être réactivés et de poursuivre les investigations pendant 14 jours supplémentaires.

En attendant, l’ISRO se concentre déjà sur de futures missions visant à ramener des données sur Terre. Le saut réussi réalisé par l'atterrisseur Vikram le 3 septembre a marqué une étape importante dans cette direction. Les responsables de l'ISRO ont déclaré que des programmes seraient développés pour renvoyer des échantillons sur Terre sur la base d'expériences menées sur la Lune. Bien qu'il n'y ait pas encore de calendrier précis pour cela, l'agence spatiale travaille activement à affiner ses systèmes pour permettre un vol de retour réussi à l'avenir.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)