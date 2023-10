Le président de l'ISRO fait allusion à la possibilité de rétablir le contact avec l'atterrisseur et le rover de Chandrayaan-3

By

L'ancien président de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), AS Kiran Kumar, a déclaré qu'il n'y avait aucun espoir de réveiller l'atterrisseur et le rover lunaire Chandrayaan-3. Cependant, le président actuel, S Somnath, a souligné que même s'il existe une possibilité, il n'y a aucune certitude de rétablir le contact.

Kumar a exclu la possibilité de faire revivre l'atterrisseur lunaire et le rover, déclarant que si cela devait se produire, cela se serait déjà produit. Il a fait ces commentaires après avoir reçu le Vikram Sarabhai Vigyan Puraskar de la Vikram Sarabhai Science Foundation.

D'autre part, Somnath a mentionné que la troisième mission lunaire indienne avait atteint son objectif en 14 jours avant de passer en mode veille. Il a expliqué qu’un jour sur la Lune équivaut à 14 jours sur Terre. Tout en reconnaissant la possibilité de rétablir le contact, il a souligné qu'il n'y avait aucune certitude.

Lors de son discours à l'école des sciences Vikram Sarabhai, Somnath a évoqué les défis rencontrés lors de la mission Chandrayaan-3, en particulier l'atterrissage en douceur. Il a également souligné les facteurs qui contribuent à la passion et au dévouement de l'ISRO, notamment l'autonomie accordée à l'organisation et la structure organisationnelle efficace qui intègre les idées des scientifiques.

Somnath a conseillé aux étudiants de se concentrer sur un domaine d'études spécifique et d'acquérir des connaissances approfondies dans ce domaine, plutôt que de tenter d'acquérir des connaissances dans tous les domaines scientifiques. Il a souligné l'importance d'une bonne habitude de lecture et d'un engagement envers la société. Il a également appelé à des réformes dans le domaine de l'éducation, suggérant que l'enseignement supérieur scientifique soit réservé à ceux qui sont véritablement passionnés et qualifiés.

Le Vikram Sarabhai Vigyan Puraskar, décerné à Somnath, comprend un prix en espèces de Rs 2 lakh et une citation. L'événement a vu la participation virtuelle de G Madhavan Nair, ancien président de l'ISRO, ainsi que d'autres dignitaires.

Sources:

-PTI

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)

– Fondation scientifique Vikram Sarabhai (VSSF)