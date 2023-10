La mission Chandrayaan-3 au pôle Sud de la Lune ne parvient pas à se réveiller

La mission Chandrayaan-3, qui visait à explorer le pôle sud de la Lune, a connu un nouveau revers. L'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan, qui font partie de la mission Chandrayaan-3, ne se sont pas réveillés pendant un jour lunaire, ce qui équivaut à 14 jours terrestres. La mission a atterri avec succès près du pôle Sud de la Lune le 23 août.

Après que la lumière du soleil ait commencé à s'éloigner de la surface lunaire le 30 septembre, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) avait espéré faire revivre l'atterrisseur et le rover avec l'arrivée d'une nouvelle aube. Le rover Pragyan a été mis en mode veille le 2 septembre et l'atterrisseur le 4 septembre, avec ses batteries complètement chargées et le récepteur maintenu allumé. Les panneaux solaires étaient orientés pour recevoir la lumière du soleil lors du prochain lever du soleil prévu le 22 septembre. Cependant, malgré plusieurs tentatives, le rover et l'atterrisseur sont restés en sommeil.

Le président de l'ISRO, S Somnath, a expliqué que l'agence spatiale attendrait le dernier jour terrestre pour que l'atterrisseur et le rover se réveillent, dans l'espoir d'avoir l'occasion de répéter certaines expériences sur la surface lunaire. Cependant, l’atterrisseur Vikram et le rover Pragyan n’ont pas répondu.

On suppose que les températures extrêmes sur la Lune pourraient avoir affecté les batteries du rover Pragyan. Les pôles de la Lune peuvent descendre jusqu'à -253 degrés Celsius. De plus, l’absence de soleil rendait les panneaux solaires inutiles. Contrairement aux autres missions lunaires, le rover et l’atterrisseur n’étaient pas équipés de chauffage.

Même si l’ISRO n’a pas perdu tout espoir, les chances de relancer Chandrayaan-3 sont minces. Si le duo Pragyan et Vikram ne se réveille pas, ils resteront sur la Lune en tant qu'ambassadeurs lunaires de l'Inde. Ils n’ont pas été conçus pour revenir sur Terre.

Sources : The Times of India, Space.com