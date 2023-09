Les chances de se réveiller pour l'atterrisseur lunaire indien diminuent

By

Des scientifiques spatiaux indiens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les chances de réveil de leur atterrisseur lunaire diminuent à chaque heure qui passe. L'atterrisseur, nommé Vikram, a atterri près du pôle sud lunaire en août et a été en mode veille pendant la nuit lunaire. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) avait espéré que l'atterrisseur et le rover Pragyaan qu'il transportait rechargeraient leurs batteries et se réveilleraient avec le lever du Soleil lunaire le 22 septembre. Cependant, malgré les efforts déployés pour établir la communication, aucun signal n’a été reçu.

L'ancien chef de l'ISRO, AS Kiran Kumar, a déclaré que les températures glaciales sur la Lune, qui peuvent descendre jusqu'à -250°C la nuit, auraient pu endommager les composants de l'atterrisseur et du rover. Il a ajouté qu'à moins que l'émetteur de l'atterrisseur ne s'allume, il n'y aura aucun moyen de savoir s'il est toujours opérationnel.

L’Inde est entrée dans l’histoire avec sa mission Chandrayaan-2 en faisant atterrir avec succès un vaisseau spatial près du pôle sud lunaire, rejoignant ainsi les États-Unis, l’ex-Union soviétique et la Chine dans le club d’élite des pays capables de réaliser un atterrissage en douceur sur la Lune. La mission a été soigneusement planifiée pour coïncider avec le début d'un jour lunaire afin de fournir deux semaines de soleil avec lesquelles Vikram et Pragyaan pourront travailler. Alors que l'ISRO espérait un réveil réussi, ils ont également déclaré que si l'atterrisseur et le rover ne se réveillaient pas, ils resteraient les ambassadeurs lunaires de l'Inde.

Les efforts pour contacter l'atterrisseur et le rover se poursuivent, mais les chances de rétablir la communication deviennent de plus en plus minces.

Sources: nouvelles de la BBC