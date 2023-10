Vikram Lander de la mission Chandrayaan-3 « Dormir heureux sur la Lune »

By

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a confirmé que l’atterrisseur Vikram de la mission Chandrayaan-3 « dort joyeusement sur la Lune » après avoir accompli avec succès les tâches qui lui sont assignées. Le chef de l'ISRO, S Somanath, a déclaré que même si les efforts pour établir le contact avec l'atterrisseur se poursuivront, il est peu probable qu'ils soient rétablis.

Au cours de sa journée lunaire programmée de 14 jours, l'atterrisseur Vikram a rempli ses fonctions efficacement. Après le début de la nuit sur la Lune, l'atterrisseur et le rover Pragyan ont été mis en mode veille et la communication a été temporairement interrompue. Cependant, malgré les efforts continus, aucun signal n’a encore été reçu de l’atterrisseur.

L'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan ont été impliqués dans diverses activités sur la surface lunaire, notamment la détection de la présence de soufre et l'enregistrement de la température relative. L'exécution réussie de ces tâches démontre l'efficacité de l'équipement et de la technologie de la mission.

En plus de la mise à jour sur la mission Chandrayaan-3, Somanath a également fourni une mise à jour sur la première mission d'étude du Soleil de l'ISRO, connue sous le nom d'Aditya L1. Il a révélé que le vaisseau spatial est en bonne santé et en bonne voie pendant son voyage de 110 jours jusqu'à Lagrange Point L1. La mission Aditya L1 devrait atteindre sa destination d'ici la mi-janvier.

Cette mise à jour rassure la communauté scientifique sur le fait que les projets de l'ISRO progressent comme prévu. L'engagement de l'agence à repousser les limites de l'exploration spatiale reste évident à travers ses efforts et ses réalisations continus.

Définitions:

– Chandrayaan-3 : La troisième mission d'exploration lunaire de l'Organisation indienne de recherche spatiale.

– Vikram lander : La composante atterrisseur de la mission Chandrayaan-3.

– ISRO : L’Indian Space Research Organisation est l’agence spatiale du gouvernement indien.

– Rover Pragyan : La composante rover de la mission Chandrayaan-3.

– Point de Lagrange L1 : Point de l’espace entre la Terre et le Soleil où les forces gravitationnelles s’équilibrent.

