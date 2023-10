Chandrayaan 3 : la mission lunaire de l'Inde touche à sa fin

By

L'Inde est entrée dans l'histoire le 23 août en étant le premier pays à réussir son atterrissage près du pôle sud lunaire. Cependant, quelques semaines après que l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a tenté d'établir une communication avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan de la mission Chandrayaan 3, l'ancien président de l'ISRO, AS Kiran, a indiqué qu'il n'y avait peut-être aucun espoir de relancer la mission.

Les efforts visant à établir la communication avec l'atterrisseur et le rover ont commencé le 22 septembre, mais aucun signal n'a été reçu jusqu'à présent. Kiran a déclaré que s'il y avait une chance de relancer la mission, cela aurait dû se produire maintenant. Il a exprimé que le succès de Chandrayaan 3 bénéficierait grandement aux missions futures en termes de connaissances et d'activités de planification dans la région.

Bien qu’il n’y ait peut-être aucun espoir pour Chandrayaan 3, Kiran a mentionné la possibilité que l’ISRO entreprenne une mission de retour d’échantillons sur la Lune à l’avenir. Il n’a toutefois pas précisé de calendrier précis pour une telle entreprise. Il a expliqué que la planification et la disponibilité des ressources détermineraient la faisabilité d'une mission de retour d'échantillons.

Le 23 août, l’Inde a franchi une étape importante en atterrissant avec succès près du pôle sud lunaire. Cela a fait de l’Inde le quatrième pays au monde, après les États-Unis, l’ex-Union soviétique et la Chine, à réaliser un atterrissage en douceur sur la surface lunaire. La mission a fourni de précieuses données in situ provenant d’une zone où aucun autre pays n’était allé auparavant. Malgré la fin possible de Chandrayaan 3, la mission lunaire indienne a jeté les bases des futurs projets d'exploration spatiale.

