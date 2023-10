Explorer les régions polaires lunaires : la mission Chandrayaan-4

Alors que l’Inde poursuit sa série impressionnante de missions spatiales réussies, l’Organisation indienne de recherche spatiale (Isro) et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) ont tourné leur attention vers le prochain projet majeur d’exploration lunaire. S'appuyant sur les réalisations de Chandrayaan-3, la prochaine mission d'exploration polaire lunaire (Lupex), également connue sous le nom de Chandrayaan-4, est sur le point d'être lancée avec un nouvel ensemble d'objectifs, une durée prolongée et des instruments scientifiques améliorés.

L'objectif principal de la mission Chandrayaan-4 est d'explorer le pôle Sud lunaire et d'étudier la présence et la qualité de l'eau dans cette région. Contrairement à son prédécesseur, Chandrayaan-3, qui n'avait pas d'orbiteur et transportait la charge utile SHAPE pour étudier les signatures spectro-polarimétriques de la Terre, Chandrayaan-4 comportera un rover lourd qui traversera la surface lunaire. Cette mission vise à déterminer la quantité d’eau pouvant être extraite localement de la Lune, permettant potentiellement des activités humaines durables à l’avenir.

Notamment, le projet Lupex représente une collaboration mondiale. Alors qu’Isro a dirigé la mission Chandrayaan-3 de manière indépendante, elle a cette fois élargi sa coopération. La société japonaise JAXA fournit le rover et le lanceur lunaire, tandis qu'Isro est responsable de l'atterrisseur. De plus, le rover sera équipé d'instruments d'observation de la Nasa et de l'Agence spatiale européenne (ESA). Cette collaboration vise à recueillir des données vitales sur la disponibilité de l'eau, de l'oxygène et d'autres ressources essentielles, nécessaires au calcul de la logistique des futures missions lunaires.

La mission Chandrayaan-4 s'aligne sur l'intérêt mondial croissant pour l'exploration lunaire et l'existence potentielle d'eau dans les régions polaires lunaires. L’eau, si elle se trouve dans ces zones, pourrait constituer une source d’énergie précieuse pour les futurs efforts humains sur la Lune. Le lancement du projet est prévu pour 2025, l'équipe visant à atterrir dans la région polaire sud de la Lune, considérée comme ayant un fort potentiel en eau. Néanmoins, l’identification d’un site d’atterrissage approprié avec des conditions d’éclairage et de communication adéquates pose un défi de taille.

Grâce à une collaboration internationale diversifiée et à une forte concentration sur la découverte des mystères des régions polaires lunaires, la mission Chandrayaan-4 est très prometteuse pour faire progresser notre compréhension de la Lune et ouvrir la voie à une future exploration lunaire.

