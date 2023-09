Nouveaux aperçus sur la composition de la Lune : Chandrayaan-3 découvre une concentration élevée de soufre

By

L'atterrisseur indien Chandrayaan-3 s'est posé près du pôle sud de la Lune, fournissant de nouvelles données et un aperçu passionnants de la surface lunaire. Le rover de l'atterrisseur, Pragyan, a détecté la présence de soufre dans le sol lunaire, ce qui était inattendu étant donné que le soufre se trouve généralement en faibles concentrations dans les roches et les sols lunaires.

La découverte d’une concentration élevée de soufre ouvre des possibilités intéressantes pour l’exploration future de la Lune. Le soufre pourrait être une ressource précieuse pour les astronautes, car il pourrait leur permettre de vivre de la terre. Par exemple, le béton à base de soufre pourrait être utilisé pour la construction, avec l’avantage de durcir en quelques heures et d’être plus résistant à l’usure. Le soufre pourrait également être utilisé pour le développement de cellules solaires, de batteries et d’engrais.

La mesure du soufre offre également un aperçu du système géologique de la Lune. La composition des sols des hautes terres des pôles lunaires pourrait être fondamentalement différente de celle des régions équatoriales en raison des conditions environnementales variables. De plus, la présence de soufre dans les régions polaires suggère l’existence d’une atmosphère lunaire extrêmement mince et de conditions de température de surface uniques qui permettent au soufre de s’accumuler sous forme solide.

Bien que les premiers résultats soient prometteurs, une analyse plus approfondie et un calibrage des données sont nécessaires pour confirmer la quantité exacte de soufre présente. L'Organisation indienne de recherche spatiale traite actuellement les données et les scientifiques attendent avec impatience de nouvelles mesures de Pragyan.

Cette mission historique de Chandrayaan-3 améliore non seulement notre compréhension de la composition de la Lune, mais nous permet également de poser de nouvelles questions sur sa formation et son évolution. L'exploration de la région du pôle sud lunaire, qui n'a jamais été étudiée depuis la surface, ouvre de nouvelles voies de recherche scientifique.

Sources:

– Article d’étude : [source]

– Image : [source]

– Jeffrey Gillis-Davis, professeur-chercheur en physique, arts et sciences à l'Université de Washington à St. Louis – Article de The Conversation