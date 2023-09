La mission Chandrayaan-3 s'estompe à l'approche de la nuit lunaire

By

À l'approche de la nuit lunaire, les espoirs de relance de la mission indienne Chandrayaan-3 s'estompent. Le vaisseau spatial, composé de l'atterrisseur Vikram et du rover Pragyan, est en mode veille depuis le 2 septembre. Malgré les tentatives de reconnexion avec le duo atterrisseur et rover, aucun progrès n'a été réalisé depuis le retour de la lumière du soleil sur Shiv Shakri Point. Cependant, avec la nuit lunaire qui commence le 30 septembre, les chances de rétablir la communication diminuent.

La nuit lunaire dure environ 14 jours terrestres et apporte un froid extrême et une obscurité absolue à la surface lunaire. Les températures peuvent descendre jusqu’à moins 180 degrés Celsius, rendant impossible le fonctionnement de toute technologie. Cela pose un problème important pour l’atterrisseur Vikram et le rover Pragyan, car ils dépendent de la lumière du soleil pour fonctionner. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) avait précédemment exprimé l'espoir que le vaisseau spatial survivrait aux conditions difficiles de la nuit lunaire. Malheureusement, à mesure que la nuit approche, ces espoirs diminuent.

Chandrayaan-3, l'ambitieuse mission d'exploration lunaire de l'Inde, a réussi un atterrissage en douceur sur la Lune le 23 août. Depuis lors, la mission a été exécutée sans faille, ce qui représente une réalisation importante pour le programme spatial indien. Cependant, ni l’atterrisseur Vikram ni le rover Pragyan ne sont conçus pour revenir sur Terre. Même si la mission était initialement prévue pour seulement 14 jours terrestres, l’ISRO espérait une renaissance.

Malgré les espoirs qui s'estompent, la mission Chandrayaan-3 a déjà fourni de précieuses données sur la surface lunaire. La charge utile APXS à bord du rover a détecté la présence d'éléments mineurs, tandis que le LIBS a confirmé la présence de soufre. Ces découvertes contribueront sans aucun doute à notre compréhension de la Lune et de sa composition.

