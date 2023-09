Une nouvelle technologie de simulation prédit l’existence de trous noirs fusionnant massivement dans des galaxies semblables à la Voie lactée

Les scientifiques ont fait des progrès significatifs dans la compréhension de la nature énigmatique des trous noirs grâce à une technologie de simulation sophistiquée. Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), de la Northwestern University et de l’Université de Floride (UF) ont prédit l’existence de trous noirs massifs et fusionnants dans des galaxies semblables à la Voie lactée, remettant en question les théories précédentes. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature Astronomy.

Les trous noirs sont des objets célestes dotés d’une force gravitationnelle intense à laquelle même la lumière ne peut s’échapper. La détection révolutionnaire des ondes gravitationnelles en 2015, provoquées par la coalescence de deux trous noirs, a fourni de nouvelles perspectives sur l’univers. Grâce à l'utilisation du code POSYDON, les scientifiques ont pu simuler des populations d'étoiles binaires et faire des prédictions sur l'existence de trous noirs massifs en fusion.

Les trous noirs de masse stellaire se forment à la suite de l’effondrement d’étoiles et possèdent un champ gravitationnel si intense que ni la matière ni le rayonnement ne peuvent y échapper. La détection d’ondes gravitationnelles en 2015 a constitué une étape importante en astrophysique, car elle a confirmé l’existence de trous noirs en fusion dont la masse était environ 30 fois supérieure à celle du soleil.

Les mécanismes responsables de la formation de ces trous noirs font encore débat parmi les astrophysiciens. Certaines théories proposent qu'ils soient le résultat de l'évolution de deux étoiles au sein d'un système binaire, tandis que d'autres suggèrent qu'ils se produisent lorsque des trous noirs situés dans des amas d'étoiles densément peuplés entrent en collision. La collaboration POSYDON a fait des progrès importants dans la simulation des populations d'étoiles binaires, comblant ainsi le fossé entre la théorie et l'observation.

Le code POSYDON, développé par les équipes de l'UNIGE, Northwestern et UF, a surmonté les limites des modèles précédents en utilisant des simulations détaillées pour prédire l'évolution des systèmes binaires. Ce logiciel open source fournit des prédictions plus précises en prenant en compte la physique complexe des étoiles simples et binaires. Il a permis aux scientifiques de simuler des dizaines de millions de systèmes d'étoiles binaires et d'estimer les propriétés statistiques de la population source d'ondes gravitationnelles qui en résulte.

Les résultats de cette recherche ont des implications significatives pour notre compréhension des trous noirs et de leurs origines. En élargissant nos connaissances sur ces objets célestes, nous pouvons mieux comprendre les mystères de l’univers.

