De nouvelles preuves remettent en question les rôles de genre traditionnels des chasseurs-cueilleurs

Des recherches récentes menées par le professeur d'anthropologie Sarah Lacy de l'Université du Delaware remettent en question la croyance de longue date selon laquelle les hommes étaient des chasseurs et les femmes des cueilleurs à l'époque préhistorique. Lacy et sa collègue Cara Ocobock de l'Université de Notre Dame ont examiné les preuves archéologiques et la littérature de l'ère paléolithique et ont trouvé peu de soutien à l'idée selon laquelle des rôles étaient attribués spécifiquement à chaque sexe. Ils ont également découvert que les femmes étaient physiquement capables de chasser et qu'il existait des exemples d'égalité pour les deux sexes dans les outils anciens, l'alimentation, l'art, les enterrements et l'anatomie.

Les recherches de Lacy et Ocobock contredisent directement la théorie de « l'homme le chasseur », popularisée pour la première fois en 1968 par les anthropologues Richard B. Lee et Irven DeVore. La théorie suggère que la chasse a joué un rôle crucial dans l’évolution humaine et que tous les chasseurs étaient des hommes. Lacy attribue la large acceptation de cette théorie aux préjugés sexistes et espère que ses conclusions deviendront l'approche par défaut pour les recherches futures.

L'équipe de recherche a également exploré les différences anatomiques et physiologiques entre les hommes et les femmes afin de déterminer si ces facteurs empêchaient les femmes de chasser. Ils ont constaté que si les hommes avaient un avantage dans les activités exigeant de la vitesse et de la puissance, les femmes avaient un avantage dans les activités exigeant de l'endurance. Ces deux activités étaient essentielles à la chasse dans les temps anciens. L’équipe a également souligné le rôle des œstrogènes, qui sont plus importants chez les femmes, pour conférer cet avantage.

Cette nouvelle recherche remet en question les croyances de longue date sur les rôles de genre dans les sociétés préhistoriques et souligne la nécessité d'une exploration plus approfondie de la vie des premiers humains, en particulier des femmes. Lacy estime que l'idée de flexibilité et de travail partagé dans de petites communautés devrait être l'hypothèse par défaut lors de l'étude des sociétés préhistoriques.

