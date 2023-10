Des chercheurs découvrent l’impact de la rotation nucléaire sur les processus biologiques

By

Des scientifiques de l’Université hébraïque de Jérusalem, en collaboration avec d’autres institutions, ont fait une découverte révolutionnaire sur le rôle du spin nucléaire dans les processus biologiques. Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures et pourrait potentiellement révolutionner des domaines tels que la biotechnologie, la biologie quantique, la séparation isotopique et la technologie de résonance magnétique nucléaire (RMN).

Traditionnellement, on pensait que le spin nucléaire n’avait aucune influence sur les activités biologiques. Cependant, des recherches récentes ont montré que certains isotopes, comme les isotopes stables de l’oxygène, se comportent différemment en raison de leur spin nucléaire. L’équipe de chercheurs s’est concentrée spécifiquement sur la dynamique de l’oxygène dans les environnements chiraux, où ils ont découvert que le spin nucléaire affecte de manière significative son transport.

L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, a de vastes implications. Cela pourrait conduire à des progrès dans la séparation contrôlée des isotopes, permettant ainsi des processus plus efficaces. De plus, cela pourrait révolutionner la technologie RMN, offrant de nouvelles possibilités pour l’imagerie médicale et les techniques de diagnostic.

Le professeur Yossi Paltiel, chercheur principal, s'est dit enthousiasmé par l'importance de ces découvertes. Il a souligné le rôle du spin nucléaire dans les processus biologiques et a suggéré que sa manipulation pourrait conduire à des applications révolutionnaires en biotechnologie et en biologie quantique.

L'étude explore en outre le lien entre les effets quantiques et les processus biologiques. La forme unique des molécules chirales dans les organismes vivants est influencée par la mécanique quantique, notamment par une propriété appelée spin. Les molécules chirales peuvent interagir différemment avec les particules en fonction de leur spin, créant ce que l'on appelle la sélectivité de spin induite chirale (CISS).

Les chercheurs ont mené des expériences avec des particules d’eau de différents spins et ont découvert que le spin influence le comportement de l’eau dans les cellules. Cela affecte la vitesse à laquelle l’eau pénètre dans les cellules et provoque des réactions uniques lorsque des molécules chirales sont présentes.

Comprendre et contrôler la rotation pourrait avoir un impact profond sur notre compréhension des processus biologiques et conduire à de nouveaux progrès dans divers domaines. Cette découverte souligne l’importance de poursuivre les recherches sur le rôle du spin nucléaire dans les organismes vivants.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière l’impact significatif du spin nucléaire sur les processus biologiques, en particulier la dynamique de l’oxygène dans les environnements chiraux. Cela remet en question des croyances de longue date et ouvre des possibilités passionnantes de progrès dans les domaines de la biotechnologie, de la biologie quantique, de la séparation isotopique et de la technologie RMN.

