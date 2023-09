La relation entre les microbes intestinaux et la santé du squelette

Une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Endocrinology suggère que certains microbes intestinaux pourraient jouer un rôle dans la santé du squelette. Appelé « ostéomicrobiologie », ce domaine émergent vise à comprendre le lien entre le microbiome intestinal et la santé osseuse, conduisant potentiellement à des interventions améliorant la densité osseuse.

L’étude, dirigée par des chercheurs de Hebrew SeniorLife et du Marcus Institute for Aging Research, a utilisé les données de l’étude Framingham Third Generation et de l’étude sur les fractures ostéoporotiques chez les hommes. En analysant des images haute résolution du bras et de la jambe, les chercheurs ont cherché à identifier les facteurs qui pourraient être modifiés pour favoriser la santé du squelette.

Les résultats ont montré que deux types spécifiques de bactéries, Akkermansia et la bactérie Clostridiales DTU089, étaient associés à des impacts négatifs sur la santé osseuse des personnes âgées. Akkermansia a déjà été associée à l'obésité, tandis que DTU089 a été détecté plus fréquemment chez les personnes ayant une activité physique et un apport en protéines inférieurs. Ceci est important car on sait que l’apport en protéines et l’activité physique affectent la santé du squelette.

L’étude a également mis en évidence des tendances suggérant que certains microbes pourraient influencer les changements dans la taille des os à mesure que les individus vieillissent. Cependant, on ne sait toujours pas si ces organismes bactériens ont un impact direct sur la santé du squelette. De futures études seront nécessaires pour mieux comprendre la relation entre des espèces bactériennes spécifiques et l’intégrité du squelette.

Si elles sont confirmées par des recherches supplémentaires, ces connaissances pourraient potentiellement ouvrir la porte à des interventions ciblant le microbiome intestinal pour améliorer la santé des os. Par exemple, l’identification des voies fonctionnelles influencées par ces bactéries peut offrir un aperçu des mécanismes sous-jacents qui ont un impact sur la santé du squelette.

Des collaborateurs de diverses institutions, dont la Harvard TH Chan School of Public Health, l'Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis et Palo Alto VA Health Care System, l'Université du Minnesota, l'Université de Pittsburgh, l'Université de Stanford et l'Université Emory, ont contribué à cette rétrospective. étude de cohorte.

