Les physiciens affinent la recherche de monopôles magnétiques à l'aide des données d'un grand collisionneur de hadrons

Les physiciens soupçonnent depuis longtemps l’existence de monopôles magnétiques – des particules possédant soit un pôle nord, soit un pôle sud, sans leur homologue. Bien que ces monopôles insaisissables n'aient pas encore été découverts, de nouvelles données du Grand collisionneur de hadrons (LHC) ont permis aux chercheurs de réduire l'espace énergétique possible où pourraient résider les monopôles magnétiques.

Le concept de monopôles magnétiques a été initialement proposé par le physicien Paul Dirac. Il a suggéré que la présence de monopôles magnétiques serait cohérente avec la mécanique quantique et pourrait expliquer certaines caractéristiques inexpliquées de la charge. Selon la théorie de Dirac, la plus petite charge magnétique possible pour un seul monopôle est 68.5 fois la charge d'un électron, les monopôles plus grands étant des multiples de cette valeur.

Dans les années 1970, la recherche de monopôles magnétiques a pris de l’ampleur car ils sont devenus un test clé pour les théories visant à unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Bien que des rapports faisant état de la découverte de monopôles magnétiques aient parfois fait surface, ils ont souvent été retirés ou ont fait l'objet de fausses déclarations.

La collaboration ATLAS au CERN, en utilisant les données du LHC, a identifié deux mécanismes possibles par lesquels des collisions à haute énergie entre protons pourraient créer des monopôles magnétiques avec des masses allant jusqu'à 4 TeV. Les deux mécanismes impliquent la libération de photons virtuels par les protons. Dans un scénario, un photon virtuel crée lui-même un monopôle magnétique, et dans l’autre, deux photons interagissent pour créer un monopôle. L’un ou l’autre de ces scénarios restaurerait la double symétrie électrique-magnétique brisée dans les équations de Maxwell.

ATLAS recherche des preuves de monopôles magnétiques en recherchant des dépôts de charges sur son détecteur. Puisqu’un monopôle porterait une charge bien supérieure à celle d’un électron, ses dépôts devraient se démarquer de ceux des autres particules subatomiques.

Bien qu'ATLAS n'ait pas encore trouvé de preuves directes de l'existence de monopôles magnétiques, son analyse des données du LHC de 2015 à 2018 lui a permis de réduire d'un facteur trois les masses et le taux de production possibles des plus petits monopôles.

Même si cela peut sembler une quête sans fin, la communauté des physiciens croit à l’importance de trouver des monopôles magnétiques. Non seulement leur découverte validerait les théories prédisant leur existence, mais la masse de ces monopoles pourrait également faire la différence entre les théories concurrentes.

Le document de recherche discutant de ces résultats a été soumis au Journal of High Energy Physics et est disponible en prépublication sur ArXiv.org.

Sources:

– Phys.org

– CERN (collaboration ATLAS)

– Journal of High Energy Physics (prépublication)