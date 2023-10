L'expérience NA64 révèle une percée dans la recherche de la matière noire

By

L'expérience NA64 au CERN fait des progrès significatifs dans la recherche de matière noire, en particulier dans le cadre de modèles thermiques de matière noire impliquant des particules inférieures au GeV. Dans une publication récente dans APS Physical Review Letters, l’expérience a révélé une découverte révolutionnaire : l’identification d’une interaction médiée par l’insaisissable photon sombre A0.

La matière noire, une entité invisible qui constitue une partie importante de la masse de l'univers, reste une énigme mystérieuse dans le domaine scientifique. Les modèles thermiques de matière noire, en particulier ceux comportant des particules inférieures au GeV, sont apparus comme des candidats incontournables dans la quête pour résoudre cette énigme.

Selon ces modèles, la matière noire et la matière ordinaire étaient autrefois en équilibre thermique, se neutralisant mutuellement à des rythmes équivalents. Cependant, à mesure que l’univers s’étendait et se refroidissait, cet équilibre a été perturbé, laissant derrière lui un reste de densité de matière noire. Pour mieux comprendre cette situation, une nouvelle forme d’interaction reliant la matière noire et les particules modèles standard est nécessaire.

Au cœur de cette interaction se trouve le photon sombre A0, qui sert de médiateur entre la matière noire χ et la matière ordinaire. L'interaction dépend du terme de mélange cinétique (ϵ/2) F0μνFμν, où Fμν et F0μν représentent les tenseurs de contrainte des champs de photons et de photons sombres, et ϵ représente la force de mélange.

Le photon sombre A0, associé au groupe de jauge UD(1) spontanément brisé, a une force de couplage sombre eD. Ce couplage est exprimé par Lint = -eDA0μJμD, JD représentant le courant de matière noire. De plus, le terme de mélange engendre une interaction Lint = ϵeA0μJμem entre A0 et le courant électromagnétique Jμem, où e représente le couplage électromagnétique.

Comprendre ces liens complexes est crucial car ils constituent la base pour percer les mystères de la matière noire et son interaction avec le modèle standard de la physique des particules.

Pour naviguer dans les subtilités des modèles thermiques scalaires et fermioniques de matière noire, les chercheurs doivent étudier méticuleusement l’espace des paramètres. Cela implique d’explorer l’existence prévue de particules sub-GeV χ, qui peuvent prendre diverses formes : particules scalaires, Majorana ou pseudo-Dirac, toutes couplées au photon sombre A0.

La détermination des valeurs des paramètres qui définissent la section efficace d’annihilation, la densité de matière noire relique et la force de couplage sombre αD est essentielle dans cette exploration. Ces paramètres donnent un aperçu de l'interaction entre le mélange ϵ du photon noir et le couplage αD, mettant ainsi en lumière la nature de la matière noire.

L'expérience NA64 au CERN est à l'avant-garde de la recherche de matière noire inférieure au GeV. Grâce à des collisions entre des électrons de 100 GeV et une cible active, cette expérience vise à percer les secrets de la matière noire inférieure à GeV. Le dispositif expérimental comprend des compteurs à scintillateurs, un spectromètre magnétique, des calorimètres et divers détecteurs conçus pour identifier et caractériser les particules.

Le spectromètre magnétique est un composant clé qui permet une reconstruction précise de l'impulsion de l'électron entrant avec une précision impressionnante de 1 %. Combinée à des détecteurs tels que Micromegas et des chambres à tubes de paille, l'expérience permet une compréhension globale des interactions entre particules.

Cependant, la recherche de la matière noire inférieure à GeV comporte des défis, notamment en ce qui concerne les signaux de fond qui peuvent obscurcir les découvertes souhaitées. Ces sources de fond incluent les pertes de dimuons, les désintégrations erronées de μ, π, K, les fuites de neutres et la pénétration de hadrons neutres. Les chercheurs emploient des techniques innovantes pour atténuer ces signaux de fond, en utilisant des critères de sélection étayés par des simulations et des analyses de données pour identifier et rejeter les signaux indésirables.

L’analyse statistique joue un rôle essentiel dans la quête de compréhension de la matière noire. Grâce à des techniques avancées, les chercheurs ont déterminé des limites supérieures de la force de mélange ϵ, mettant ainsi en lumière des informations précieuses. Les résultats de l’expérience NA64 ont établi des limites d’exclusion de niveau de confiance de 90 % pour ϵ, révélant la relation complexe entre ϵ et la masse A0. Ces résultats ont le potentiel de remodeler notre compréhension de la matière noire, ouvrant de nouvelles voies d’exploration et de recherche.

Les implications des résultats de l'expérience NA64 s'étendent au-delà du laboratoire, offrant des contraintes sur les modèles thermiques de matière noire. Les plans paramétriques pour les particules de matière noire de faible masse (y ; mχ) et (αD ; mχ) donnent un aperçu des défis auxquels certains scénarios de matière noire sont confrontés et motivent une exploration plus approfondie.

À chaque avancée, nous nous rapprochons de la résolution de l’énigme de la matière noire et d’une compréhension plus profonde de l’univers.

La source:

– Andreev, Yu.M. et coll. (2023) « Recherche de matière claire et noire avec NA64 au CERN », Physical Review Letters, 131(16). est ce que je:10.1103/physrevlett.131.161801.