Artistes suisses et chiliens sélectionnés pour la double résidence Connect Chile

Arts at CERN et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia ont annoncé la sélection de deux artistes, la Suisse Dominique Koch et la Chilienne Marcela Moraga, pour la double résidence Connect Chile. Connect est un prix qui soutient les artistes intéressés par le dialogue entre art et science. Le programme invitait les artistes à proposer des idées de résidence à Genève, en Suisse, et dans le désert d'Atacama, au nord du Chili.

Le CERN, connu pour ses accélérateurs et détecteurs de particules, ainsi que l'Observatoire européen austral (ESO) et l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) au Chili, connus pour leurs recherches astronomiques, sont deux installations de recherche scientifique de premier plan. La résidence Connect Chile vise à favoriser un dialogue significatif entre les arts et les sciences à travers des échanges culturels, mettant en valeur la recherche scientifique et technologique complémentaire menée en Suisse et au Chili.

Dominique Koch, de Bâle, en Suisse, crée des installations qui fusionnent différents domaines de recherche, les mélangeant pour créer des enchevêtrements hybrides et des rencontres intellectuelles. Marcela Moraga, une artiste chilienne, explore la relation entre la nature et la culture dans ses dessins, textiles et performances vidéo, développant de nouveaux récits qui connectent les humains et les non-humains.

Pendant la résidence, Koch et Moraga s'immergeront dans les sites scientifiques et acquerront une compréhension directe des recherches qui s'y déroulent. Ils travailleront aux côtés de scientifiques, d’ingénieurs et de conservateurs pour rechercher de nouvelles formes d’expression artistique. Les artistes transformeront leurs recherches et leurs expériences en œuvres d’art, comblant ainsi le fossé entre l’art et la science.

Connect Chile marque la cinquième édition du programme Connect, qui comprenait auparavant des résidences en Afrique du Sud et en Inde. Le programme sert de plateforme d'échange et de collaboration entre les communautés artistiques et scientifiques du monde entier. Le comité de sélection de Connect Chile était composé de professionnels des domaines des arts et des sciences.

Cette double résidence représente une opportunité unique pour Koch et Moraga de se plonger dans le domaine de la recherche en physique tout en étant entourés de l'environnement impressionnant du CERN et de l'observatoire ALMA-ESO au Chili. Le programme vise à générer de nouveaux processus de création et d'inspiration à travers des échanges interdisciplinaires et interculturels. Il offre un espace de recherche intensive à l’intersection de l’art, de la science et de la technologie.

