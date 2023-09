Glaçage du service à thé en céramique : comment cela affecte la teneur en catéchine du thé

Le thé est consommé depuis l’Antiquité pour ses propriétés médicinales et sa saveur distincte. Sa popularité vient de la présence de flavonoïdes et de polyphénols, qui contribuent à ses propriétés antioxydantes et à ses bienfaits potentiels pour la santé. L'infusion du thé consiste à extraire ces composés des feuilles de thé, un processus qui peut être influencé par divers facteurs, notamment la température de l'eau, le temps d'infusion et même les matériaux utilisés dans les récipients de préparation du thé.

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Institut de technologie de Nagoya (NITech) au Japon a mis en lumière le rôle du vitrage des services à thé en céramique dans la rétention des flavonoïdes catéchiques. L'étude, publiée dans Scientific Reports, a examiné l'impact de quatre glaçages commerciaux différents couramment utilisés dans les services à thé japonais (Oribe, Namako, Irabo et Toumei) sur la teneur en catéchines, le flavonoïde le plus abondant dans le thé vert.

Les revêtements de glaçage des services à thé en céramique sont principalement constitués de minéraux feldspathiques, tels que les oxydes de silicium, d'aluminium, de sodium et de calcium, mais ils contiennent également des espèces d'oxydes métalliques distinctes qui leur donnent des apparences et des textures uniques. La glaçure Oribe, par exemple, contient des oxydes de cuivre (Cu), ce qui donne une couleur verte éclatante, tandis que la glaçure Namako contient des oxydes de cobalt (Co) pour un aspect bleu foncé.

L'étude a révélé que les glaçages sur les services à thé réduisent considérablement la quantité de catéchines dans le thé en les oxydant, modifiant ainsi la saveur, l'arôme et les bienfaits du thé pour la santé. L'ampleur de ce changement de couleur et de la réduction de la concentration en catéchine variait en fonction du type d'émail utilisé. Le processus d'oxydation des catéchines forme des théarubigines brunâtres et de la théaflavine rouge-orange et ses pigments oxydes.

Les chercheurs ont expliqué que les espèces d’oxydes métalliques présentes dans les poudres de glaçage agissent comme des catalyseurs, favorisant l’oxydation des molécules de catéchine. Ce processus d'oxydation permet de transformer le thé vert infusé avec certains services à thé en céramique en thé noir, riche en théarubigines et théaflavines.

Cette étude souligne que le choix des matériaux de glaçage utilisés dans les services à thé en céramique peut affecter de manière significative la concentration de composés bénéfiques, tels que les catéchines, dans le thé. Comprendre l'impact des glaçures sur la dégradation des catéchines fournit des informations précieuses pour le développement de matériaux fonctionnels et a des implications sur la consommation régulière de thé et sur la santé humaine à long terme.

Source : Institut de technologie de Nagoya